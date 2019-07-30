5 лет судебной реформе ч. 2 - ТОП-10 Налоговых споров

Возможно что данные действия это преступление. Вмешательство в личную жизнь и и слежка в данном с...
Зато эти данные можно технично слить конкурентам )))
Так он нос в чужое кофе засунул во оно как раздуло бедолагу? ...
9 января 1905 года питерских рабочих не оберегли ни иконы, ни портреты Государя Императора в рука...
Ну... слава Богу! Без этого верующему и молебен ни в радость!...
Жизнь одного человека, будь он даже императором - всего лишь миг между прошлым и будущим, микроск...
Разгонят, естественно, ваш крестный ход
Дануна, ещё и церковную десятину введут после такого перформанса......
Коллеги мои, а не пора ли и нам всем провести всероссийский крестный ход, дабы вразумил господь з...
Дружу с налоговиками из разных регионов.
Михаил, крутая инфа. Откуда знаете?
"Богородица, закритические режимы прогони!" (ц) из молебна в зале управления энергоблоком АЭС..."...
Вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении услуг, указанных в п...
Должны ли налоговики регистрировать обособленное подразделение по месту проведения выездной налог...
@Вилен Гарбузов, то что "они" его на 2 пункта подняли и вложились в АИС, говорит, что не нам реша...
Да ему пофиг на это. Подумаешь что-то там кто-то хочет. Перебьются. Есть только один вождь и одна...
Сразу видно сколько марихуаны выкурили сотрудники центробанка. ...
Вообще-то можно. Например, ЕНВД по перевозкам не зависит от того, кто заказчик...
Глупость какая то. реально, оказываю услуги организациям и физлицами по разным режимам налогообло...
Откуда такая оперативность? Обычно чеки в ФНС с большой задержкой приходят, а тут буквально утрен...
А как менеджер будет проверять мои данные? Меня вот очень напрягает, когда человек "с улицы" прих...
Только в начале своего существования любая религия живет и властвует над людьми, включа...
Вы почитайте первоисточник, ведь неспроста эту гадость разместили на сайте бухгалтеров....
Я бы для безнала отменила. Это жесть, следить и вручную бить чеки от физлиц при безналичной прода...
А в каком месте вы увидели конкретно про РПЦ? Экий вы застенчивый. Правда, судя по лексике, этого...
https://www.roi.ru/55238/не благодарите
Постыдитесь! Московский священник не значит священник нашей русской православной церкви. Новостиш...
Понятно, что на территорию заказчика. Но ведь "стационарные рабочие места на срок больше 1 месяца...
у нас один и тот же вид деятельности зрелищно-развлекательные услуги. Оказываем физ.лицам и прим...
Может проще жалобу написать на незаконные действия налоговиков? Чем вносить лишние коды ОКВЭД из-...
В командировку они могут спокойно съездить на территорию заказчика. ...
А если работники туда в командировку ездят? Надо открывать ОП и НДФЛ платить по этим работникам в...
Футуристическая картина, Незнайка в Солнечном городе или что-то подобное. А сколько потеряла реал...