5 лет судебной реформе ч. 2 - ТОП-10 Налоговых споров

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НатальяС А если работники туда в командировку ездят? Надо открывать ОП и НДФЛ платить по этим работникам в... Налоговики отслеживают результаты торгов и требуют от иногородних победителей открыть «обособку»