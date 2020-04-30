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Юзвак Максим

НДФЛ при дарении недвижимости между родственниками

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Рассматриваются последствия по НДФЛ при дарении недвижимости от племянника тете (Письмо Минфина от 23 апреля 2020 г. № 03-04-05/32770)