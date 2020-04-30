НДФЛ при дарении недвижимости между родственниками

bud.05 Так они наверно не работали весь день за такие деньги. Я веду за 20 т.р., но в полном объеме стро... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

bud.05 Не согласна. Я веду лично в аутсорсе 9 клиентов. Знаю по каждому сделки все и суммы. Восстановила... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

bud.05 Ну я с Вами не соглашусь. Я работаю в аутсорсинговых компаниях более 10 лет. Опыт колоссальный. З... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

nat-13 Да уж.... Никогда не поверю,что аутсорс лучше,чем Бухгалтер в фирме. С бухгалтера и спросить мож... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

id317064666 Графики это конечно круто, пасху ещё приплели... А о том что ВСЕ дома и едят тоже дома не думаете... Третья неделя апреля показала повышение спроса в магазинах. Сбербанк посчитал траты людей

ZZZhanna Неважно, где человек работает, штатным бухом или в аутсорсинге, если он квалифицированный специал... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Lara55575 Про Бухгалтерскую фирму, свежак! Принимаю уже месяц от них учет по 3 фирмам за 5 000 руб каждая. ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

БухЮлия Так он и получил то, что получил. Все справедливо. Почему 1 бух в старой допотопной программе дол... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

БухЮлия Ага, вот сейчас поменялись ставки по взносам. Тоже обновлять не надо? По налогу на прибыль много ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Над.К И нафик ему дети? Судя по всему он не горит желанием их воспитывать и обеспечивать. Он просто вас... Пять причин, по которым ребенка после развода могут оставить с отцом

татишка ))))))))У моего политика партии такова, что "программист 1с не панацея, просто вам лень работать"... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Галина1977 Что у вас решается? Как решится, выложите, пожалуйста, решение, почитаем. И типа вас не заставят ... Как налоговики вычисляют работодателей с конвертными зарплатами

ДмитрийW ... хотя, по идее механизм РЕПО работает наоборот: Государство выпускает ОФЗ - банки покупая ОФЗ ... Держись, бизнес, большой и маленький!

ПятыйЭ Я даже знаю что Вам на это ответил бы тот самый ГД)))) Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

ПятыйЭ Ну, у упрощенщиков все гораздо проще. Там приходится объяснять, но в основном почему мы заплатили... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

labaluzska Не поверите, но это как-будто с конкретного человека списали. Знала я такую главбушу, первичка ва... Вредные советы для бухгалтеров

ДмитрийW не очень понятно сколько кому из детей сейчас, но, думаю, вам стоит обсудить ваши варианты с адво... Пять причин, по которым ребенка после развода могут оставить с отцом

syshca Подала на развод. Муж хочет забрать у меня детей.У мужа до меня было 3 брака. И четверо детей от ... Пять причин, по которым ребенка после развода могут оставить с отцом

БухЮлия За такую зарплату главбухи еще много делали. Как я понимаю, в первом случае 1 человек не успеет в... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Moon-mouse По первой ситуации - да бух этому гену и вела весь бизнес 13 лет... Так то...... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

str_serv Штатный бух однозначно лучше любого аутсорта, но его тоже нужно с умом выбирать, и в этом случае ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров