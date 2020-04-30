НДФЛ при дарении недвижимости между родственниками

Вот графикhttps://glav.su/files/messages/2020/04/26/5645673_dcf68bc2548fd97be422d66dd99ce012.jpg...
ЭТОТ АБСУРД НАДО ЗАКАНЧИВАТЬ, тк. страна ежедневно на нём теряет не менее 100 МИЛЛИАРДОВ рублей, ...
Так они наверно не работали весь день за такие деньги. Я веду за 20 т.р., но в полном объеме стро...
Странно, а вы уверены? Там просто закрыта дверь, стучитесь и вам откроют. У нас так. На двери таб...
Не согласна. Я веду лично в аутсорсе 9 клиентов. Знаю по каждому сделки все и суммы. Восстановила...
В нашем регионе все работают и как бы не работаю. Двери закрыты, но если постучаться, то пустят, ...
Почему же, в нашем регионе все работают, при закрытых дверях. Никто никого не сдает уже, даже мен...
Ну я с Вами не соглашусь. Я работаю в аутсорсинговых компаниях более 10 лет. Опыт колоссальный. З...
Используйте удаленные 1с, они работают всегда, обновляются, есть программисты для настройки, вооб...
Да уж.... Никогда не поверю,что аутсорс лучше,чем Бухгалтер в фирме. С бухгалтера и спросить мож...
Должности нет, можно работать всей цепочке. Дистанционная продажа не запрещена, даже многие творч...
Графики это конечно круто, пасху ещё приплели... А о том что ВСЕ дома и едят тоже дома не думаете...
Опубликуйте в местной группе популярной соцсети вопрос "где или кто может..." и получите десяток ...
Неважно, где человек работает, штатным бухом или в аутсорсинге, если он квалифицированный специал...
Про Бухгалтерскую фирму, свежак! Принимаю уже месяц от них учет по 3 фирмам за 5 000 руб каждая. ...
Так он и получил то, что получил. Все справедливо. Почему 1 бух в старой допотопной программе дол...
Ага, вот сейчас поменялись ставки по взносам. Тоже обновлять не надо? По налогу на прибыль много ...
И нафик ему дети? Судя по всему он не горит желанием их воспитывать и обеспечивать. Он просто вас...
))))))))У моего политика партии такова, что "программист 1с не панацея, просто вам лень работать"...
Два раза уже судилась с налоговой из-за этого. 2 раза суд выигрывала. ...
Что у вас решается? Как решится, выложите, пожалуйста, решение, почитаем. И типа вас не заставят ...
... хотя, по идее механизм РЕПО работает наоборот: Государство выпускает ОФЗ - банки покупая ОФЗ ...
Я даже знаю что Вам на это ответил бы тот самый ГД))))
Ну, у упрощенщиков все гораздо проще. Там приходится объяснять, но в основном почему мы заплатили...
Не поверите, но это как-будто с конкретного человека списали. Знала я такую главбушу, первичка ва...
не очень понятно сколько кому из детей сейчас, но, думаю, вам стоит обсудить ваши варианты с адво...
Подала на развод. Муж хочет забрать у меня детей.У мужа до меня было 3 брака. И четверо детей от ...
За такую зарплату главбухи еще много делали. Как я понимаю, в первом случае 1 человек не успеет в...
По первой ситуации - да бух этому гену и вела весь бизнес 13 лет... Так то......
Заказная статейка от аутсорсеров. Смешно. А многие верят...
Полагаю, одна партия была 66 тыс. тонн, а не миллионов.
Штатный бух однозначно лучше любого аутсорта, но его тоже нужно с умом выбирать, и в этом случае ...
"Предполагается, что банки начнут покупать ОФЗ в обмен на ликвидность от регулятора: Банк России ...