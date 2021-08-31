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Ключевые налоговые события за июль 2021

Для рубрики Обзоры для бухгалтера
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Обзор составлен на основании ежедневного анализа событий в налоговой сфере.

Содержание:

  • Уменьшение доходов от товарищества на вычеты по НДФЛ
  • Последствия по НДФЛ при наследовании прав по долевому строительству
  • НДФЛ и взносы при оплате поездки киберспортсменов на соревнование
  • НДФЛ и взносы при восстановлении на работе по суду
  • Отмена НДФЛ по вкладам неработающих пенсионеров
  • Ставка по НПД при оказании услуг адвокату
  • Субподряд при патенте
  • НДФЛ при компенсации Арендатором расходов на коммуналку
  • Страховые взносы при выдаче поручительства
  • Учет по УСН зарплаты в нерабочие дни
  • УСН при продаже валюты
  • НПД по дистанционному консультированию
  • НДФЛ при расторжении договора
  • Страховые взносы при приобретении прав на картину
  • Обложение процентов при наследовании вклада
  • Отмена земельного и имущественно налога для предпринимателей
  • Вычет по НДФЛ при лишении родительских прав
  • Учет по УСН расходов рекрутингового агентства
  • НПД при сдаче в аренду жилья адвокатом
  • Страховые взносы при платном лечении коронавируса
  • Налог на самозанятых при сдаче в аренду имущества работодателю
  • Исчисление в целях НДФЛ сроков владения жильем, приобретенным по суду

Другие материалы по теме

  • Обзор Писем Минфина по налогам за май 2021 — ссылка
  • Налоговые споры за май 2021 — ссылка
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  • Налоговые новости за июль 2021 — ссылка
  • Правовые новости за июнь 2021 — ссылка
  • Обзор Практики КС РФ по налогам за 2020 — ссылка
Пост написан пользователем
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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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