Ключевые налоговые события за июль 2021

Обзор составлен на основании ежедневного анализа событий в налоговой сфере.
Содержание:
- Уменьшение доходов от товарищества на вычеты по НДФЛ
- Последствия по НДФЛ при наследовании прав по долевому строительству
- НДФЛ и взносы при оплате поездки киберспортсменов на соревнование
- НДФЛ и взносы при восстановлении на работе по суду
- Отмена НДФЛ по вкладам неработающих пенсионеров
- Ставка по НПД при оказании услуг адвокату
- Субподряд при патенте
- НДФЛ при компенсации Арендатором расходов на коммуналку
- Страховые взносы при выдаче поручительства
- Учет по УСН зарплаты в нерабочие дни
- УСН при продаже валюты
- НПД по дистанционному консультированию
- НДФЛ при расторжении договора
- Страховые взносы при приобретении прав на картину
- Обложение процентов при наследовании вклада
- Отмена земельного и имущественно налога для предпринимателей
- Вычет по НДФЛ при лишении родительских прав
- Учет по УСН расходов рекрутингового агентства
- НПД при сдаче в аренду жилья адвокатом
- Страховые взносы при платном лечении коронавируса
- Налог на самозанятых при сдаче в аренду имущества работодателю
- Исчисление в целях НДФЛ сроков владения жильем, приобретенным по суду