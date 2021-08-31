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Особенности выплаты 10 000 военным пенсионерам

Для рубрики Пенсии
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Утверждены условия получения военными пенсионерами единовременной выплаты.

Чем регулируется

Президент РФ подписал Указ Президента РФ от 24.08.2021 № 487 "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию" (текст см. ниже)

Размер выплаты

Согласно указу размер выплаты составит 10 000 рублей

Условия получения выплаты

Для получения выплаты необходимо:

  • Получение пенсий на основании Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей.
  • Постоянное проживание на территории РФ

Период выплаты

Выплата осуществляется в течение сентября 2021

Другие особенности

Согласно документу:

  • Выплата не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки
  • Из суммы единовременной денежной выплаты удержания не производятся

Текст документа

 


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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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