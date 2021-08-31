Особенности выплаты 10 000 военным пенсионерам

Утверждены условия получения военными пенсионерами единовременной выплаты.
Чем регулируется
Президент РФ подписал Указ Президента РФ от 24.08.2021 № 487 "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию" (текст см. ниже)
Размер выплаты
Согласно указу размер выплаты составит 10 000 рублей
Условия получения выплаты
Для получения выплаты необходимо:
- Получение пенсий на основании Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей.
- Постоянное проживание на территории РФ
Период выплаты
Выплата осуществляется в течение сентября 2021
Другие особенности
Согласно документу:
- Выплата не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки
- Из суммы единовременной денежной выплаты удержания не производятся
Текст документа