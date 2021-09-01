Родителям обеспечат бесплатное нахождение в стационаре с ребенком инвалидом

Рассматривается предложение по расширению прав родителей детей-инвалидов (Законопроект № 1244343-7)

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Депутаты Государственной Думы С.И.Неверов, А.К.Исаев, М.В.Тарасенко; Сенаторы Российской Федерации А.А.Турчак, И.В.Рукавишникова, М.А.Львова-Белова

Содержание поправок

Согласно законопроекту предлагается признать статус «ребенок-инвалид» достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, с предоставлением бесплатного спального места и питания, независимо от возраста ребенка.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что инвалидность ребенка становится тяжелым испытанием для семьи. Как правило, таким детям требуется постоянное внимание и забота, непосредственное участие родителей или иных близких при проведении комплекса лечебных и реабилитационных мероприятий.

Материалы к законопроекту

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