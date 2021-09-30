Живущим в Прибалтике, Приднестровье и Южной Осетии выплатят 50 тыс. рублей

Опубликован Указ о выплатах за оборону Ленинграда.
Чем регулируется
Президент РФ подписал Указ от 17.09.2021 № 533 «О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, награжденным медалью „За оборону Ленинграда“ или знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни».
Текст ниже.
Размер выплаты
Согласно Указу размер выплаты составит 50 000 рублей.
Условия выплаты
Для получения выплат необходимо:
- Наличие гражданства РФ
- Постоянное проживание на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.
- Наличие медали «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда».
Срок выплаты
В течение 2021 года.