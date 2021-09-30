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Живущим в Прибалтике, Приднестровье и Южной Осетии выплатят 50 тыс. рублей

Для рубрики Общество. Люди. События
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Опубликован Указ о выплатах за оборону Ленинграда.

Чем регулируется

Президент РФ подписал Указ от 17.09.2021 № 533 «О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, награжденным медалью „За оборону Ленинграда“ или знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни».

Текст ниже.

Размер выплаты

Согласно Указу размер выплаты составит 50 000 рублей.

Условия выплаты

Для получения выплат необходимо:

  • Наличие гражданства РФ
  • Постоянное проживание на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.
  • Наличие медали «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда».

Срок выплаты

В течение 2021 года.

Текст документа

Живущим в Прибалтике, Приднестровье и Южной Осетии выплатят 50 тыс. рублей

 

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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