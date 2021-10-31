Кто не скачет, тот не спортсмен или Новый вид спорта в России

В России появился новый вид спорта, развиваемый на общероссийском уровне.
Чем регулируется
Минспорта приняло Приказ от 20.09.2021 № 714 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта».
Новый вид спорта
Согласно документу в перечень видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне, включается спортивная скакалка (или роуп скиппинг).
Дисциплины спортивной скакалки
Спортивная скакалка имеет следующие дисциплины:
- вольные упражнения;
- вольные упражнения — группа;
- прыжки за 30 с;
- прыжки за 180 с;
- прыжки двойные;
- прыжки тройные;
- прыжки 4 человека;
- прыжки через две скакалки 1 человек;
- прыжки через две скакалки 2 человека;
- прыжки через две скакалки 4 человека;
- командные соревнования.