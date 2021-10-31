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Кто не скачет, тот не спортсмен или Новый вид спорта в России

Для рубрики Общество. Люди. События
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В России появился новый вид спорта, развиваемый на общероссийском уровне.

Чем регулируется

Минспорта приняло Приказ от 20.09.2021 № 714 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта».

Новый вид спорта

Согласно документу в перечень видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне, включается спортивная скакалка (или роуп скиппинг).

Дисциплины спортивной скакалки

Спортивная скакалка имеет следующие дисциплины:

  • вольные упражнения;
  • вольные упражнения — группа;
  • прыжки за 30 с;
  • прыжки за 180 с;
  • прыжки двойные;
  • прыжки тройные;
  • прыжки 4 человека;
  • прыжки через две скакалки 1 человек;
  • прыжки через две скакалки 2 человека;
  • прыжки через две скакалки 4 человека;
  • командные соревнования.


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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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