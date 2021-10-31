Законодательное определение мёда

Предлагается установить в законе понятие мёда (Законопроект № 8788-8)

Авторы законопроекта

Законопроект подготовили Сенаторы Российской Федерации А.П.Майоров, С.Г.Митин

Содержание предложения

Согласно законопроекту мёд - природный пищевой продукт – результат жизнедеятельности пчел, вырабатываемый из нектара растений, выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания. Также проект содержит понятия фальсифицированный мёд - мёд, в котором присутствуют ингредиенты, несвойственные его природному составу.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что отсутствие сформулированных критериев идентификации мёда используется для его фальсификации.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке



