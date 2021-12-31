Запрет упоминания в СМИ национальности преступников

Чеченцы предлагают установить запрет на публикацию данных о национальности лиц, причастным к преступлениям (Законопроект № 21931-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Парламентом Чеченской Республики

Содержание поправок

Согласно законопроекту запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно - телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Рекомендация

В комментариях не забудьте извиниться.



