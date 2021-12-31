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Как пациенту ознакомиться со своей медицинской документацией?

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Утвержден порядок ознакомления с медицинской документацией

Чем регулируется

Минздрав РФ утвердил Порядок ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента (Приказ от 12.11.2021 № 1050н)

Текст ниже

Кто может знакомиться с мед.документацией

Согласно Приказу право на ознакомление с документацией имеют:

  • пациент
  • законный представитель пациента
  • лица, указанные пациентом либо законным представителем в письменном согласии на разглашение врачебной тайны или в информированном согласии на медицинское вмешательство

Процедура допуска к документации

Лица могут знакомиться с медицинской документацией:

  • на основании письменного запроса в медицинскую организацию
  • непосредственно при оказании первичной медицинской помощи в амбулаторных или домашних условиях

Сроки рассмотрения запроса

Ответ на запрос должен быть предоставлен в течение 2 рабочих дней.

В ответе указывается дата, начиная с которой в течение 5 рабочих дней возможно ознакомление с документацией.

Общий срок ожидания ознакомления с документами не может превышать 10 рабочих дней с момента получения медицинской организацией запроса.

Процедура ознакомления

Ознакомление происходит в помещении медицинской организации в присутствии мед.работника.

Текст документа

Как пациенту ознакомиться со своей медицинской документацией?

Как пациенту ознакомиться со своей медицинской документацией?

Как пациенту ознакомиться со своей медицинской документацией?

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Юзвак Максим
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