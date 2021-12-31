Как пациенту ознакомиться со своей медицинской документацией?

Утвержден порядок ознакомления с медицинской документацией
Чем регулируется
Минздрав РФ утвердил Порядок ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента (Приказ от 12.11.2021 № 1050н)
Текст ниже
Кто может знакомиться с мед.документацией
Согласно Приказу право на ознакомление с документацией имеют:
- пациент
- законный представитель пациента
- лица, указанные пациентом либо законным представителем в письменном согласии на разглашение врачебной тайны или в информированном согласии на медицинское вмешательство
Процедура допуска к документации
Лица могут знакомиться с медицинской документацией:
- на основании письменного запроса в медицинскую организацию
- непосредственно при оказании первичной медицинской помощи в амбулаторных или домашних условиях
Сроки рассмотрения запроса
Ответ на запрос должен быть предоставлен в течение 2 рабочих дней.
В ответе указывается дата, начиная с которой в течение 5 рабочих дней возможно ознакомление с документацией.
Общий срок ожидания ознакомления с документами не может превышать 10 рабочих дней с момента получения медицинской организацией запроса.
Процедура ознакомления
Ознакомление происходит в помещении медицинской организации в присутствии мед.работника.
Текст документа
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