Отцы получат право на маткапитал при рождении ребенка от суррогатной матери

Рассматривается предложение по расширению оснований для предоставления отцам материнского капитала (Законопроект № 28410-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание поправок

Согласно законопроекту предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, признанных в установленном порядке в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него начиная с 1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного для него начиная с 1 января 2020 г. суррогатной матерью, вступившего в брак и воспитывающего своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой.

Материалы к законопроекту

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