Горнорабочим предлагают установить доплату к пенсии

В Госдуме рассматривается предложение по дополнительным выплатам пенсионерам, работавшим при добыче руды.

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен депутатами от Справедливой России:

Депутаты Государственной Думы С. М. Миронов, Г. Ю. Семигин, В. К. Гартунг, Д. Г. Гусев, М. Г. Делягин, А. В. Терентьев, А. А. Кузнецов, А. В. Чепа, А. С. Аксененко, Я. В. Лантратова, Н. В. Новичков, А. А. Ремезков, Ю. И. Григорьев

Содержание предложения

Согласно документу лица, работавшие в организациях по добыче руды непосредственно полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче руды и на строительстве рудников не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий — горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин и получающие пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — работники организаций по добыче руды), имеют право на ежемесячную доплату к пенсии.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в отношении категорий работников, занятых в организациях по добыче руды, дополнительное социальное обеспечение за счет взносов организаций по добыче руды не предусмотрено.

Это нарушает принцип равенства и справедливости, поскольку условия труда у лиц, работающих в организациях угольной промышленности и организациях по добыче руды практически идентичные по степени опасности и риска.

Законопроект № 61952-8.