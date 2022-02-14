Суд разъяснил, каких собак можно выгуливать без намордника

Хозяин собаки в суде доказал, что его питомцу намордник не нужен. Дело может быть интересно и другим собаководам.

Суть спора

В Питере владельцу собаки назначили штраф за выгул питомца без намордника.

Не согласившись с привлечением к ответственности, хозяин пошел в суд. Интересно, что суд признал незаконность привлечения к ответственности. Но не потому, что не надо было надевать намордник.

Дело в том, что условием для привлечения к ответственности, помимо отсутствия намордника, являлась высота собаки — более 40 см в холке (п. 1 ст. 8.1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»). И вот эту высоту надлежащим образом не измерили.

Однако хозяин с таким подходом не согласился, поскольку считал, что его питомцу намордник вообще не положен, независимо от высоты. В этой связи он пошел жаловаться в вышестоящие суды и добился успеха.

Позиция Кассации

Кассационный Суд (постановление от 02.12.2021 № 16-4493/2021) отметил, что обязанность по ношению намордника предусматривается в отношении потенциально опасных собак (ч. 6 ст. 13 Закона об ответственном обращении с животными). Перечень таких собак утверждается Правительством — Постановление от 29.07.2019 № 974:

Акбаш; Американский бандог; Амбульдог; Бразильский бульдог; Булли Кутта; Бульдог алапахский чистокровный (отто); Бэндог; Волко-собачьи гибриды; Волкособ, гибрид волка; Гуль дог; Питбульмастиф; Северокавказская собака; Метисы собак, указанных в пунктах 1 — 12 настоящего перечня.

Как выяснилось, в этом перечне отсутствует лабрадор, из-за которого и произошел спор.

В этой связи суд посчитал, что отсутствует состава административного правонарушения.

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