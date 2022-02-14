Суд разъяснил, каких собак можно выгуливать без намордника

Хозяин собаки в суде доказал, что его питомцу намордник не нужен. Дело может быть интересно и другим собаководам.
Суть спора
В Питере владельцу собаки назначили штраф за выгул питомца без намордника.
Не согласившись с привлечением к ответственности, хозяин пошел в суд. Интересно, что суд признал незаконность привлечения к ответственности. Но не потому, что не надо было надевать намордник.
Дело в том, что условием для привлечения к ответственности, помимо отсутствия намордника, являлась высота собаки — более 40 см в холке (п. 1 ст. 8.1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»). И вот эту высоту надлежащим образом не измерили.
Однако хозяин с таким подходом не согласился, поскольку считал, что его питомцу намордник вообще не положен, независимо от высоты. В этой связи он пошел жаловаться в вышестоящие суды и добился успеха.
Позиция Кассации
Кассационный Суд (постановление от 02.12.2021 № 16-4493/2021) отметил, что обязанность по ношению намордника предусматривается в отношении потенциально опасных собак (ч. 6 ст. 13 Закона об ответственном обращении с животными). Перечень таких собак утверждается Правительством — Постановление от 29.07.2019 № 974:
- Акбаш;
- Американский бандог;
- Амбульдог;
- Бразильский бульдог;
- Булли Кутта;
- Бульдог алапахский чистокровный (отто);
- Бэндог;
- Волко-собачьи гибриды;
- Волкособ, гибрид волка;
- Гуль дог;
- Питбульмастиф;
- Северокавказская собака;
- Метисы собак, указанных в пунктах 1 — 12 настоящего перечня.
Как выяснилось, в этом перечне отсутствует лабрадор, из-за которого и произошел спор.
В этой связи суд посчитал, что отсутствует состава административного правонарушения.