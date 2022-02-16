Обеспечение инвалидов транспортным средством

Госдума рассматривается предложение по расширению перечня технических средств, предоставляемых для реабилитации инвалидов.
Авторы инициативы
Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России:
депутаты С. М. Миронов, О. А. Нилов, В. К. Гартунг, Д. Г. Гусев, А. А. Кузнецов, И. А. Ананских, сенатор О. Н. Епифанова.
Содержание предложения
Согласно законопроекту инвалидам предоставляются специальные средства для передвижения (кресла-коляски и автотранспортные средства), а также дополнительные приспособления к ним, включая ручное управление для автотранспортных средств.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что практически невозможно реализовать эффективную реабилитационную программу для инвалидов этих категорий и интегрировать их в общество, если они не имеют возможности добраться до работы и учебы, до мест досуга и отдыха. Для таких инвалидов автомобиль не роскошь, а крайне необходимое средство реабилитации, компенсирующее потерю мобильности.
Законопроект № 68935-8.