Обеспечение инвалидов транспортным средством

Госдума рассматривается предложение по расширению перечня технических средств, предоставляемых для реабилитации инвалидов.

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России:

Содержание предложения

Согласно законопроекту инвалидам предоставляются специальные средства для передвижения (кресла-коляски и автотранспортные средства), а также дополнительные приспособления к ним, включая ручное управление для автотранспортных средств.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что практически невозможно реализовать эффективную реабилитационную программу для инвалидов этих категорий и интегрировать их в общество, если они не имеют возможности добраться до работы и учебы, до мест досуга и отдыха. Для таких инвалидов автомобиль не роскошь, а крайне необходимое средство реабилитации, компенсирующее потерю мобильности.

Законопроект № 68935-8.

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