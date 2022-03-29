Участники операции на Украине получат статус ветерана боевых действий

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России:

сенаторы Российской Федерации А. А. Турчак, В. Н. Бондарев, А. А. Карелин, В. К. Кравченко, депутаты Государственной Думы А. В. Картаполов, В. А. Шаманов, Д. В. Саблин, А. Л. Красов.

Содержание поправок

Согласно законопроекту статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий присваивается военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Текст поправки. Основание для получения статуса: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики: с 24 февраля 2022 года».

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки.

Финансовые последствия

Реализация Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое по предварительным оценкам Министерства обороны Российской Федерации составит около 5 млрд. рублей в 2022 году.

Законопроект № 92634-8.

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