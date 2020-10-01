Всем зачёт!

Что такое зачёт?

Сразу же на ум приходят студенческие воспоминания, да?

Но в данном случае речь идет не о преподавателях и студентах, а о способе прекращения обязательств (встречных однородных требований).

Например, ваша фирма «Лидер» должна 50 рублей фирме «Лопухи», а фирма «Лопухи» в свою очередь должна 100 рублей вашей фирме. И ваша фирма направляет фирме «Лопухи» заявление о зачёте, в котором указывает, что в результате взаимозачета задолженность фирма «Лопухи» составляет 50 рублей.

Совсем недавно, этим летом Пленум Верховного Суда РФ вынес постановление от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений ГК РФ о прекращении обязательств», в котором указал ряд новшеств для зачёта.

Например, раньше после подачи иска зачет был возможен только путем предъявления встречного иска. Теперь же заявить о зачете возможно как во встречном иске, так и в отзыве (возражениях) на иск. В частности, после предъявления иска ответчик вправе направить истцу заявление о зачете и указать в возражениях на иск о прекращении требования, по которому предъявлен иск, зачетом.

Другим новшеством является деление на активное требование и пассивное. Тот, кто заявляет о зачёте - у него активное требование. А требование, против которого заявляется зачет - соответственно пассивное.

И самое интересное - раньше нельзя было заявить зачёт по требованию, срок исполнения которого не наступил (п. 18 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований»). А вот теперь вполне даже возможно. Такой зачет будет считаться состоявшимся в момент, когда обязательства станут способны к зачету, то есть наступят сроки исполнения таких обязательств.

На этом посту конец, а кто дочитал до конца и не уснул - молодец :-)

P.S. А как вы считаете, если преподаватель поставил студенту зачёт, то возможно ли это рассматривать как способ прекращения обязательств студента?