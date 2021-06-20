Срок разбирательства в арбитражном суде

Сколько времени уйдет на разбирательство в арбитражном суде?
Этапы и сроки (примерно):
- Претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии указывается в договоре. Если не указан, то иск подается в суд по истечении 30 календарных дней с даты отправки претензии (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).
- С момента подачи иска до первого (предварительного) судебного заседания проходит около месяца.
- Второе (основное) судебное заседание назначается еще через месяц.
- Третье судебное заседание еще через месяц. На практике дело рассматривается за два-три судебных заседаний.
- В течение 5 рабочих дней с даты последнего судебного заседания судья обязан напечатать решение (ч. 2 ст. 176 АПК РФ). С этого момента (с даты изготовления решения в полном объеме) начинает исчисляться месячный срок для подачи апелляционной жалобы.
- С момента подачи апелляционной жалобы до судебного заседания в апелляции проходит около 2 месяцев. В апелляции как правило одно единственное заседание.
- В течение 5 рабочих дней с даты судебного заседания в апелляции судья обязан напечатать постановление.
- После изготовления судом апелляционной инстанции постановления подается заявление о выдаче исполнительного листа.
- Через 5 рабочих дней с даты подачи заявления о выдаче исполнительного листа осуществляется его получение.
- Сразу после получения исполнительного листа - его подача в банк должника или приставам. А там уже отдельная история.
Итого, примерно через 8 месяцев возможно получить исполнительный лист и предъявить его ко взысканию.
В каких-то делах чуть пораньше, в каких-то - позже, более точно можно сказать лишь предварительно изучив документы.