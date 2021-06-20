Срок разбирательства в арбитражном суде

Сколько времени уйдет на разбирательство в арбитражном суде?

Этапы и сроки (примерно):

Претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии указывается в договоре. Если не указан, то иск подается в суд по истечении 30 календарных дней с даты отправки претензии (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). С момента подачи иска до первого (предварительного) судебного заседания проходит около месяца. Второе (основное) судебное заседание назначается еще через месяц. Третье судебное заседание еще через месяц. На практике дело рассматривается за два-три судебных заседаний. В течение 5 рабочих дней с даты последнего судебного заседания судья обязан напечатать решение (ч. 2 ст. 176 АПК РФ). С этого момента (с даты изготовления решения в полном объеме) начинает исчисляться месячный срок для подачи апелляционной жалобы. С момента подачи апелляционной жалобы до судебного заседания в апелляции проходит около 2 месяцев. В апелляции как правило одно единственное заседание. В течение 5 рабочих дней с даты судебного заседания в апелляции судья обязан напечатать постановление. После изготовления судом апелляционной инстанции постановления подается заявление о выдаче исполнительного листа. Через 5 рабочих дней с даты подачи заявления о выдаче исполнительного листа осуществляется его получение. Сразу после получения исполнительного листа - его подача в банк должника или приставам. А там уже отдельная история.

Итого, примерно через 8 месяцев возможно получить исполнительный лист и предъявить его ко взысканию.

В каких-то делах чуть пораньше, в каких-то - позже, более точно можно сказать лишь предварительно изучив документы.