Судьи отказывают в онлайн-заседаниях без причин

Что-то в последнее время судьи Арбитражного суда Московской области всё чаще отказывают в удовлетворении ходатайств об участии в судебном онлайн-заседании.

В качестве причин отказа пишут «нет возможности», а один раз в качестве причины было указано «-». Да-да, просто прочерк.

Делаю вывод — судьи отказывают на автомате, иногда даже не удосуживаясь указывать причину.

Более того, на сайте «Мой арбитр» опубликован перечень судов, для которых доступна возможность проведения онлайн-заседаний. В их числе указан и Арбитражный суд Московской области с 29.04.2020.

Получается, что техническая возможность все-таки имеется, а отказы судей связаны не с отсутствием технической возможности, а с организационными вопросами (например, сильная загруженность, нехватка времени и т. п.).

Но тогда пусть судья так и укажет — я не успеваю (по объективным причинам или субъективным, личным). И если судья не успевает, то тогда этот вопрос должен решить председатель арбитражного суда, в обязанности которого входит равномерное распределение нагрузки на судей.

Таким образом, вопрос не в технической возможности, а в человеческом факторе — отказ судьи является незаконным, нарушающим права и законные интересы участвующего в деле лица.