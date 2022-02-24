Какие бывают неустойки?

В любом договоре прописывается размер неустойки. Расскажу, какие они бывают.

Зачётная

Кредитор вправе помимо неустойки требовать еще и возмещения убытков, но только в части не покрытой неустойкой.

Штрафная

Кредитор вправе помимо неустойки требовать еще и возмещения убытков, причём в полном объёме.

Исключительная

Кредитор вправе требовать только уплату неустойки, а возмещения убытков — нет.

Альтернативная

Кредитор вправе требовать либо уплату неустойки, либо возмещение убытков.