Какие бывают неустойки?

В любом договоре прописывается размер неустойки. Расскажу, какие они бывают.
Зачётная
Кредитор вправе помимо неустойки требовать еще и возмещения убытков, но только в части не покрытой неустойкой.
Штрафная
Кредитор вправе помимо неустойки требовать еще и возмещения убытков, причём в полном объёме.
Исключительная
Кредитор вправе требовать только уплату неустойки, а возмещения убытков — нет.
Альтернативная
Кредитор вправе требовать либо уплату неустойки, либо возмещение убытков.
Если в договоре сказано просто «неустойка», то по умолчанию подразумевается неустойка зачётная.