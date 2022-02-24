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Какие бывают неустойки?

Для рубрики ГК РФ
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В любом договоре прописывается размер неустойки. Расскажу, какие они бывают.

Зачётная

Кредитор вправе помимо неустойки требовать еще и возмещения убытков, но только в части не покрытой неустойкой.

Штрафная

Кредитор вправе помимо неустойки требовать еще и возмещения убытков, причём в полном объёме.

Исключительная

Кредитор вправе требовать только уплату неустойки, а возмещения убытков — нет.

Альтернативная

Кредитор вправе требовать либо уплату неустойки, либо возмещение убытков.

Если в договоре сказано просто «неустойка», то по умолчанию подразумевается неустойка зачётная.

Пост написан пользователем
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Александр Жуков
Александр Жуков
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