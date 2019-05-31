В тайминг на июнь : отчеты, налоги, статистика

А вот и лето! Привет, июнь!

Хочется думать о красивом и отдохнуть… Но, наслаждаясь прекрасной погодой, не забываем о делах.

Отлично, что в июне отчетов совсем не много.

Предлагаю пробежаться по важным делам июня. Чтобы все предстоящие задачи успеть выполнить своевременно и успешно. Итак,

17 июня

1. Уплатить страховые взносы и взносы на травматизм за май 2019 года. Это обязанность компаний и ИП, выплативших вознаграждения физлицам за май 2019 г.

2.Сдать в ПФР отчет СЗВ-М за май 2019 г.

3. Уплатить налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам за май 2019 г. Кто должен:держатели государственных и муниципальных ценных бумаг, которые исчисляют авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли.

4. Уплатить аванс по акцизу за июнь 2019 г. Кто: участники ЕГАИС – производители алкогольной и спиртосодержащей продукции.

5. Сдать декларацию по акцизам по нефтяному сырью, уведомление по замене средств измерений и уплатить сумму акциза за май 2019 г. Кто: «подакцизники»-нефтяники.

18 июня

Подать извещение об уплате аванса по акцизам или об освобождении от его уплаты и банковскую гарантию. За июнь 2019 г. Кто должен: компании производители алкогольной или подакцизной спиртосодержащей продукции.

20 июня

1. Вновь созданным (или реорганизованным) в мае 2019 года организациям – сдать сведения о среднесписочной численности. Для определения — в каком варианте вы вправе сдавать отчетность — на бумаге или только в электронном формате. Сведения надо сдать, даже если работников еще нет. Если забыли – может «прилететь» штраф 200 рублей. (п. 1 ст. 126 НК РФ).

2.Подать уведомление на освобождение от НДС или уведомление на продление освобождения от НДС. Кто должен:компании и ИП, работающие со статьей 145 НК — им важно урегулировать свои права по освобождению от НДС с июня 2019 года.

Компании и ИП, претендующие на освобождение от НДС с июня 2019 года должны представить письменное уведомление, заявив о своем праве. Это относится и к компаниям и ИП с оборотами не более 2 000 000 рублей за три последовательных месяца, и к сельхозпроизводителям- плательщикам ЕСХН, претендующим на освобождение по НДС с июня 2019 года.

3. Сдать декларацию и уплатить косвенные налоги за май 2019 г. Кто сдает: компании и ИП, уплачивающие НДС в связи с импортом продукции в Россию из государств — членов ЕАЭС.

21 июня

Плательщики акцизов — переработчики нефтяного сырья регулируют с налоговой свои налоговые обязательства за май 2019 года.

25 июня

1. Уплатить 1/3 платежа НДС за 1 квартал 2019 г. Кто уплачивает: компании и ИП на общем режиме налогообложения и НДС — агенты — плательщики НДС равными долями в течение квартала.

2. Если в мае 2019 года прекратили деятельность и утратили право применения УСН — надо сдать декларацию по УСН и уплатить налог.

3. Если в мае 2019 года прекратили деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя и утратили право применения ЕСХН — надо сдать декларацию по ЕСХН и уплатить налог.

4. Уплатить НДПИ за май 2019 г. Кто: компании и ИП, добывающие полезные ископаемые.

5. Участникам ЕГАИС и другим плательщикам акцизов сдать декларацию и уплатить акциз. Предоставить банковскую гарантию.

28 июня

1. Подготовить и сдать налоговую декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие 2019 г. Кто должен: компании на общей системе налогообложения, в том числе налоговые агенты – выплатившие в 1 полугодии 2019 года доходы иностранным организациям.

2. Подготовить и сдать отчетность по налогу на прибыль за май 2019 г. Кто сдает: компании на общей системе налогообложения, которые сдают отчетность ежемесячно, и компании – налоговые агенты, которые начисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли. Проверьте КБК.

3. Уплатить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Кто должен: плательщики авансовых платежей – третий ежемесячный авансовый платеж за 2 квартал 2019 г., а также вновь созданные компании, в случае превышения выручки 5 000 000 рублей в марте 2019 г. или 15 000 000 рублей в 1 квартале 2019 г.

Отчетов в июне совсем немного, и для полноценности статьи приведу календарик представления статистической отчетности в июне 2019 г. Предлагаю пробежаться по перечню – может отчеты касаются и вашего бизнеса. Итак,

Июньские отчеты в Росстат

до 3 июня 2019

1. Отчет о задолженности по зарплате по форме № 3-Ф. Кто сдает: компании- должники по зарплате. ИП и компании- СМП этот отчет не сдают. Форма отчета – в приказе Росстата от 06.08.2018 N 485.

2. Отчет по форме 3-фермер. Кто сдает: компании (субъекты малого предпринимательства, микропредприятия, крестьянские, фермерские хозяйства), а также физические лица, осуществляющие с\х деятельность в области животноводства. Форма отчета – в приказе Росстата от 24.08.2017 N 545.

до 4 июня 2019

1. Отчет по форме № П (услуги) об объеме платных услуг, оказываемых населению. Сведения об объеме платных услуг населению по видам, сдают только юридические лица, кроме СМП. ИП эту форму не представляют. Для них есть форма 1-ИП (услуги). Форма отчета установлена приказом Росстата от 31.08.2017 N 564.

2.Отчет по форме ПМ-ТОРГ (оптовая торговля). Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия представляют компании — малые предприятия. Не обязаны представлять: микропредприятия, некоммерческие организации и ИП. Форма отчета установлена приказом Росстата от 16.07.2015 N 321

до 6 июня 2019

1. Отчет о производстве и отгрузке товаров и услуг по форме П-1. По форме, установленной приказом Росстата от 21.08.2017 N 541.

2. Отчет о производстве продукции по форме ПМ-пром. Кто сдает: малые предприятия (кроме микропредприятий) и ИП с численностью свыше 15 человек, осуществляющие деятельность в сфере производства продукции добывающих, обрабатывающих производств, электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки, рыболовства. Форма отчета установлена приказом Росстата от 21.08.2017 N 541.

3. Отчет о производстве продукции по форме 1-ИП (мес). Индивидуальные предприниматели направляют в статистику сведения о производстве продукции. По форме, установленной приказом Росстата от 31.07.2018 N 47.

до 10 июня 2019

Отчет по форме № 1-коньюнктура (опт). Отчет об обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле сдают компании – оптовики ( кроме микропредприятий). Отчет представляется за 1 квартал 2019 года. Форма утверждена приказом Росстата от 27.08.2014 N 536 и состоит их 20 несложных вопросов.

до 11 июня 2019

Отчет об итогах сева под урожай по форме N 1-фермер и сведения по об итогах по форме N 4-СХ. Формы представляются один раз в год по форме, установленной приказом Росстата от 01.08.2018 N 473.

до 17 июня 2019

Отчет по форме П-4 – сведения о численности и заработной плате работников. По форме, установленной приказом Росстата от 06.08.2018 N 485. Отчет представляют все организации – и коммерческие и некоммерческие. Исключение – субъекты малого предпринимательства.

до 20 июня 2019

Отчет по форме 1-СХ-цены (цены на сельхозпродукцию) со сведениями о ценах производителей сельскохозяйственной продукции за май 2019 г. Форма отчета утверждена Приказом Росстата от 23.10.2018 N 623 и ежемесячно представляется производителями сельскохозяйственной продукции. Исключение – для микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.

до 24 июня 2019

1. Отчет по форме 1-цены производителей (промтовары). По форме, установленной приказом Росстата от 31.07.2018 N 468. Кто представляет: юридические лица ( кроме микропредприятий) и ИП с численностью работающих, превышающей 100 человек.

2. Отчет по форме 1-ТАРИФ (авто) (тарифы на перевозку грузов). Сведения о тарифах на перевозку грузов организациями автомобильного транспорта (форма N 1-ТАРИФ (авто)). Форма отчетности установлена Приказом Росстата от 05.08.2016 N 390. Отчитываться должны юридические лица, осуществляющие перевозку грузов автомобильным транспортом.

3. Отчет о тарифах на услуги связи по форме 1-связь (тарифы).Сведения о тарифах на услуги связи для юридических лиц (форма N 1-связь (тарифы)).Форма отчета установлена Приказом Росстата от 31.07.2018 N 468. Отчитываются юридические лица, кроме субъектов малого предпринимательства, оказывающие услуги связи юридическим лицам. Исключение – для субъектов малого предпринимательства.

до 25 июня 2019

Отчитаться в статистику по форме 9-КС (цены на стройматериалы). Сведения о ценах на приобретенные основные стройматериалы, детали и конструкции представляют подрядные организации и застройщики, осуществляющие строительство хозяйственным способом. Исключение — для микропредприятий.

до 28 июня 2019

Отчет о финансовом состоянии по форме П-3. По форме, установленной приказом Росстата от 01.08.2017 N 509. Сдается ежемесячно нарастающим итогом. Отчет содержит информацию о финансовом состоянии компании, о ее активах, доходах и расходах. Форму П-3 сдают юридические лица со средней численностью за предыдущий год свыше 15 человек. Исключения для субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и других кредитно-финансовых организаций.

Если ваша компания относится к малому бизнесу — полезно проверить попала ли ваша компания в выборку Росстата по статистическому наблюдению и какие именно формы отчетности следует представлять.

И немного лиризма.))

Мы ждем лета с самого Нового года, думаем об отпуске , планируем путешествия, мечтаем о теплом солнце, синем море и свежих фруктах. Каждый хочет, чтобы лето стало незабываемым. «Лето — это маленькая жизнь» — Олег Митяев это тоже знает.

За что мы любим лето?

За яркие эмоции. За цветы. За долгие прогулки. За сумасшедшие рассветы. И умиротворенные закаты. За вкус. За цвет. За простые радости. За солнечные дни. И звездные ночи. За каждую покоренную вершину. И каждую пройденную дорогу.

Молодой июнь — яркий и свежий – пора клубники и черешни, первых полевых цветов и самых ярких радуг.

Красивого и легкого июня вам, дорогие коллеги!

И удачи в делах!