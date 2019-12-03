Адвент-календарь российского бухгалтера. Что сделать в декабре

Вы уже начали обратный отсчет до Нового года? Хотите встретить праздник без суеты и с удовольствием оторваться в новогодние каникулы? — А то!)

Подготовку к одному из самых ожидаемых событий зимы , как правило, мы начинаем задолго до его наступления. И начинается она со списков и чек-листов. Чтобы не забыть — список желаний, список гостей, список подарков друзьям и родным, чек-лист «движухи» на каникулах, список книг, фильмов, сериалов, песен и стихов, пожеланий и добрых слов...и других приятных, важных и полезных дел и развлечений. Немецкие затейники даже календарь такой придумали — Adventskalender — календарь ожидания праздника.

А чтобы вы смогли максимально погрузиться в приятные предпраздничные хлопоты, все грамотно спланировать и в суете ничего не пропустить, вам от меня подарок — адвент — календарь.

Это будут не сюрпризы в пришитых кармашках с номерами, не парящие ангелы и не танцующие крендельки. Это наш привычно — напряженный календарь бухгалтера. В котором важные события распределены по датам — дедлайнам декабря. И еще мешок важных «напоминалок» — что доработать, #дорубитьидопилить до наступления Нового года.

Итак, декабрьские дедлайны текущих дел.

до 2 декабря 2019 г

Рассчитать и перечислить НДФЛ с отпускных и больничных, выплаченных сотрудникам за ноябрь 2019 г. Сдать декларацию по НДПИ за октябрь 2019 год. Кто должен: компании и ИП, признаваемые пользователями недр.

до 13 декабря 2019 г

Уплатить налог с доходов по государственным и муниципальным ценным — плательщики авансовых платежей исходя их фактически полученной прибыли — за ноябрь 2019 г. Кто должен: держатели государственных и муниципальных ценных бумаг. 2019 г.

до 16 декабря 2019 г

Компаниям и ИП, выплатившим вознаграждения физлицам за ноябрь 2019 года, следует уплатить страховые взносы и взносы на травматизм за ноябрь 2019 года. Сдать в ПФР отчет СЗВ-М за ноябрь 2019 г. Срок с воскресенья 15.12.19 перенесен на понедельник.

Важно: отчетность в ПФР не стоит оставлять на последний день. Подтверждением, что сведения в ПФР сданы, является положительный протокол ПФР о принятии отчетности. Поэтому о сдаче отчетной формы СЗВ-М стоит побеспокоиться заранее. Чтобы успеть до 16 декабря получить протокол и избежать штрафа.

Уплатить аванс по акцизу за декабрь 2019 г. Кто должен: участники ЕГАИС — производители алкогольной и спиртосодержащей продукции.

до 18 декабря 2019 г

Подать извещение об уплате аванса по акцизам за декабрь 2019 г. или об освобождении от его уплаты и банковскую гарантию Кто: участники ЕГАИС — производители алкогольной и спиртосодержащей продукции.

до 20 декабря 2019 г

Вновь созданным (или реорганизованным) в ноябре 2019 года организациям — сдать сведения о среднесписочной численности. Для определения — в каком варианте вы вправе сдавать отчетность — на бумаге или только в электронном формате. Сведения надо сдать, даже если работников еще нет. Если забыли — может «прилететь» штраф 200 рублей. (п. 1 ст. 126 НК РФ). Подать уведомление на освобождение от НДС или уведомление на продление освобождения от НДС. Кто должен:компании и ИП, работающие со статьей 145 НК — им важно урегулировать свои права по освобождению от НДС с декабря 2019 года. Компании и ИП, претендующие на освобождение от НДС с декабря 2019 года должны представить письменное уведомление, заявив о своем праве. Это относится и к компаниям и ИП с оборотами не более 2 000 000 рублей за три последовательных месяца, и к сельхозпроизводителям- плательщикам ЕСХН, претендующим на освобождение по НДС с декабря 2019 года. Сдать декларацию и уплатить косвенные налоги за ноябрь 2019 г. Кто сдает: компании и ИП, уплачивающие «импортный» НДС по импортируемой в Россию продукции из государств — членов ЕАЭС.

до 25 декабря 2019 г

Уплатить 1/3 платежа НДС за 3 квартал 2019 г. Кто уплачивает:компании и ИП на общем режиме налогообложения и НДС — агенты — плательщики НДС равными долями в течение квартала. Если в ноябре 2019 года прекратили деятельность и утратили право применения УСН — надо сдать декларацию по УСН и уплатить налог. Если в ноябре 2019 года прекратили деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя и утратили право применения ЕСХН — надо сдать декларацию по ЕСХН и уплатить налог. Уплатить НДПИ за ноябрь 2019 г. Кто: компании и ИП, добывающие полезные ископаемые. Участникам ЕГАИС и другим плательщикам акцизов сдать декларацию и уплатить акциз. Предоставить банковскую гарантию.

до 30 декабря 2019 г

Подготовить и сдать отчетность по налогу на прибыль за ноябрь 2019 г. Кто сдает: компании на общей системе налогообложения, которые сдают отчетность ежемесячно, и компании — налоговые агенты, которые начисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли. Уплатить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Кто должен: плательщики авансовых платежей, для которых отчетным периодом является I квартал, полугодие и девять месяцев — третий ежемесячный авансовый платеж за 4 квартал 2019 г., а также вновь созданные компании, в случае превышения выручки 5 000 000 рублей в ноябре 2019 г.

до 31 декабря 2019

Рассчитать и перечислить НДФЛ с отпускных и больничных, выплаченных сотрудникам за декабрь 2019 г. Уплатить страховые взносы за 2019 год за себя: 1) на обязательное пенсионное страхование с дохода до 300 000 рублей — в сумме 29 354 рубля за год, 2) на обязательное медицинское страхование в сумме 6884 рубля.

Кто должен: ИП, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие лица занимающиеся частной практикой в соответствии с установленным законодательством.

Уплатить 2/3 суммы за патент. При условии, что патент получен с 1 января сроком на календарный 2019 год. Кто должен: ИП, применяющие ПСН. Сдать годовой отчет и аудиторское заключение в Росстат за 2018 год. Последний срок представления последней годовой отчетности, представляемой в Росстат. Кто должен: компании, обязанные представлять — и по каким-либо причинам не представившие — годовую отчетность и аудиторское заключение за 2018 год в Росстат. Сдать декларацию по НДПИ за ноябрь 2019 года. Кто должен: компании и ИП, признаваемые пользователями недр.

Плюс отчетность в Росстат. У каждого — свой перечень отчетных форм, который легко можно выгрузить с сайта Росстата по введенному ИНН. Штрафы за нарушение сроков сдачи отчетности в Росстат — до 70 000 рублей, за повторные нарушения — до 150 000 рублей

О трех важных декабрьских датах по налогам физических лиц

2 декабря 2019 г

Подскажите сотрудникам, коллегам и своим знакомым — кто еще не оплатил имущественные налоги — стоит поторопиться. 2 декабря 2019 г. — последняя дата, когда еще можно оплатить налоги, не попадая на пени. Речь про транспортный налог, земельный налога, налог на имущество физических лиц. Удобно платить — через личный кабинет. Если доступ в Личный кабинет на сайте ФНС у физлица не оформлен и бумажное уведомление по почте не пришло, расслабляться не стоит. В срок до 30 декабря 2019 г. налоговую следует уведомить о наличии в собственности соответствующего имущества. Физлица по полученным в 2018 году доходам, с которых налоговым агентом не был удержан НДФЛ, должны в срок до 2 декабря 2019 г. уплатить его с бюджет. На основании полученного из налоговой инспекции налогового уведомления.

По каждому физическому лицу налоговый орган формирует сводное налоговое уведомление на уплату всех неуплаченных за 2018 год налогов, размещает его в личном кабинете или направляет по почте. Очень советую проверить все данные, правильность расчета и применения льгот, и только потом уплатить.

30 декабря 2019 г

В случае, если физлицо не получило уведомление об уплате имущественных налогов и не платит их — имея в собственности транспорт, земельный участок или другую недвижимость — в срок до 30 декабря 2019 года следует сообщить в любой налоговый орган (по своему выбору) о своем праве и сроке владения ими.

Форма сообщения о наличии имущества утверждена Приказом ФНС России от 26. ноября 2014 N ММВ-7-11/598@. Его можно представить в любой налоговый орган (по выбору), через МФЦ, направить по электронной почте или заполнить в своем Личном кабинете на сайте ФНС. Сообщение направляется однократно, отдельно по каждому объекту, с приложением копий правоустанавливающих документов.За непредставление указанного сообщения физлицо может быть привлечено к штрафу в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Налоговую лучше проинформировать. Спрятать имущество , а тем более недвижимость, не удастся. После обмена информационными базами с учетными Реестрами, ГИБДД- рано или поздно предъявит налог к уплате. А учитывая повышенную активность налоговой компании, разъясняющей во всех СМИ когда и как платить имущественные налоги, вполне вероятно, что ревизоры возьмутся за физиков- собственников — уклонистов.

«Ignorantia non est argumentum». Юристы, так?

Штраф и пени могут оказаться существенными. И оспорить их вряд ли получится. Незнание закона не освобождает от ответственности.

31 декабря 2019 г

В срок до 31 декабря 2019 года физлица, имеющие несколько объектов налогообложения по имущественным налогам вправе представить уведомления о выбранных объектах, в отношении которых будет предоставлена льгота по налогам за 2019 год. Если уведомление представлено не будет, налоговики сделают расчет и выбор объекта для применения льготы самостоятельно по своим сведениям. Поэтому важно, получив налоговое уведомление на уплату налога, проверить и сам расчет, и правильность примененной льготы. И успеть направить уведомление на 2019 год и заявить о своем выборе.

Но это далеко не все задачи бухгалтера на декабрь. Перед новым финансовым годом — только успевай крутиться: уведомить налоговую об изменениях, внести изменения в учетную политику. проверить расчетную дисциплину и много чего еще... Вообщем, продолжение следует...

Надеюсь, что было полезно. Не сомневаюсь, что все вопросы будут решены и сроки соблюдены! Удачи вам, коллеги!