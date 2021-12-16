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Что и как можно удерживать из зарплат сотрудников в 2022 году

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Рубрика Зарплата
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Когда налоговая ежеквартально присылает письма со списком сотрудников и их задолженностью по имущественным налогам, работодателю остается только беседовать с работниками. Потому что нельзя урезать зарплату без согласия сотрудника или если нет законных оснований.

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