При АУСН налоговым агентом по НДФЛ будет работодатель, а считать налог будет банк

Что случилось
Вышло письмо ФНС № АБ-4-20/3688@ от 28.03.2022. В нем впервые налоговики дали разъяснения по вопросу исчисления НДФЛ с зарплат работников, чьи работодатели перейдут на новую автоматизированную упрощенку.
АУСН
АУСН регулируется Федеральным законом № 17-ФЗ от 25.02.2022.
Перейти на АУСН можно с 1 июля 2022 года. Но до конца этого года воспользоваться таким правом смогут только новые компании и ИП. Они могут подать уведомление о переходе в течение 30 дне с момента регистрации.
Остальной бизнес при желании сможет перейти на автоматическую упрощенку с 2023 года. Для этого до конца 2022 года надо подать уведомление.
Подробно о нюансах АУСН мы рассказали здесь.
НДФЛ
Особенности исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ посвящена статья 17 закона № 17-ФЗ.
Исчислять налог будет уполномоченный банк. Ставка всегда — 13 %.
Вычеты
Работодатели на АУСН не дают сотрудникам имущественный и социальный налоговые вычета. Стандартные вычеты предоставляются в обычном порядке.
Дата дохода
По зарплате при АУСН дата дохода = день выплаты, а не последний день месяца, как сейчас для других режимов.
Сообщение в банк
Компании и ИП будут передавать в банк по каждому сотруднику такую информацию:
- данные физлица (ФИО, ИНН);
- сумма дохода;
- вид дохода (облагаемый/необлагаемый НДФЛ);
- сумм стандартных, профессиональных налоговых вычетов с кодами.
Банк исчисляет налог в течение 1 дня и сообщает об этом компании-работодателю.
Общую сумму налога по всем сотрудникам банк перечисляет в ИФНС.
Отчеты
Форму 6-НДФЛ (в том числе справки в составе годового отчета) налоговые агенты не сдают.
Информацию о выплаченных доходах и НДФЛ в ИФНС передает банк до 5-го числа следующего календарного месяца через систему электронного обмена.
Если расчеты компании с сотрудниками пройдут по другой схеме (без предоставления сведений в банк), то направить в ИФНС данные до 5 числа должен сам налоговый агент (работодатель).
Эти сведения налоговики будут размещать в личных кабинетах юрлиц и ИП.
Если в них какая-то ошибка, налоговый агент может в течение 3 лет сдать уточненку.
Как будет считать НДФЛ банк
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