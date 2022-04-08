При АУСН налоговым агентом по НДФЛ будет работодатель, а считать налог будет банк

Вышло письмо ФНС № АБ-4-20/3688@ от 28.03.2022 . В нем впервые налоговики дали разъяснения по вопросу исчисления НДФЛ с зарплат работников, чьи работодатели перейдут на новую автоматизированную упрощенку.

Подробно о нюансах АУСН мы рассказали здесь .

Остальной бизнес при желании сможет перейти на автоматическую упрощенку с 2023 года. Для этого до конца 2022 года надо подать уведомление.

Перейти на АУСН можно с 1 июля 2022 года. Но до конца этого года воспользоваться таким правом смогут только новые компании и ИП. Они могут подать уведомление о переходе в течение 30 дне с момента регистрации.

НДФЛ

Особенности исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ посвящена статья 17 закона № 17-ФЗ.

Исчислять налог будет уполномоченный банк. Ставка всегда — 13 %.

Вычеты

Работодатели на АУСН не дают сотрудникам имущественный и социальный налоговые вычета. Стандартные вычеты предоставляются в обычном порядке.

Дата дохода

По зарплате при АУСН дата дохода = день выплаты, а не последний день месяца, как сейчас для других режимов.

Сообщение в банк

Компании и ИП будут передавать в банк по каждому сотруднику такую информацию:

данные физлица (ФИО, ИНН);

сумма дохода;

вид дохода (облагаемый/необлагаемый НДФЛ);

сумм стандартных, профессиональных налоговых вычетов с кодами.

Банк исчисляет налог в течение 1 дня и сообщает об этом компании-работодателю.

Общую сумму налога по всем сотрудникам банк перечисляет в ИФНС.

Отчеты

Форму 6-НДФЛ (в том числе справки в составе годового отчета) налоговые агенты не сдают.

Информацию о выплаченных доходах и НДФЛ в ИФНС передает банк до 5-го числа следующего календарного месяца через систему электронного обмена.

Если расчеты компании с сотрудниками пройдут по другой схеме (без предоставления сведений в банк), то направить в ИФНС данные до 5 числа должен сам налоговый агент (работодатель).

Эти сведения налоговики будут размещать в личных кабинетах юрлиц и ИП.

Если в них какая-то ошибка, налоговый агент может в течение 3 лет сдать уточненку.