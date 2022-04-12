Новые правила операций с валютой: как применять

Ввели временный порядок операций с наличной валютой для физлиц
Держатели валютных вкладов и счетов в период с 9 марта по 9 сентября 2022 года смогут снимать с них наличные деньги в валюте.
При этом ЦБ установил лимит на снятие — 10 тысяч долларов независимо от валюты вклада. Другую валюту выдадут в эквиваленте не более установленного лимита в долларах.
Остальные деньги можно снимать в рублях по курсу на дату снятия. Банк будет выдавать деньги через кассу.
Рыночный курс на дату снятия будут определять на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанном по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.
Это правило распространяется на счета и вклады, открытые до 9 марта 2022 года.
Также гражданам разрешили открывать новые валютные вклады и счета и снимать с них наличную валюту, но не более 10 тысяч долларов США.
Отменили комиссию на покупку валюты через брокеров
С 11 апреля 2022 года покупать валюту через брокеров можно без комиссии, которая ранее составляла 12%.
Кроме этого, банкам разрешили расширить диапазон разниц курса купли-продажи валют по обменным операциям. ЦБ рекомендует устанавливать не менее 10 рублей от биржевых уровней.
Для компаний-импортеров и юридических лиц, покупающих валюту для совершения сделок, оставили ограничение спредов в 2 рубля.
Отменили лимит по авансовым платежам в валюте за услуги иностранцев
Банк России отменил ранее установленный лимит в 30% на перечисление предоплаты иностранным компаниям и физлицам по внешнеторговым контрактам на услуги, работы, передачу прав на интеллектуальную собственность.
Лимиты были установлены на контракты свыше 15 тысяч долларов.
Как и прежде, в полной сумме можно перечислять предоплату по внешнеторговым контрактам:
- за ГСМ, смазочные материалы и иные товары, необходимые для эксплуатации транспортных средств;
- оказание финансовых услуг;
- услуги международной перевозки и организацию доставки товара.
Суммы платежа рассчитываются по официальному курсу Банка России на дату заключения контракта.
Установили новые лимиты для переводов за рубеж
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