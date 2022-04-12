Новые правила операций с валютой: как применять

Ввели временный порядок операций с наличной валютой для физлиц

Держатели валютных вкладов и счетов в период с 9 марта по 9 сентября 2022 года смогут снимать с них наличные деньги в валюте.

При этом ЦБ установил лимит на снятие — 10 тысяч долларов независимо от валюты вклада. Другую валюту выдадут в эквиваленте не более установленного лимита в долларах.

Остальные деньги можно снимать в рублях по курсу на дату снятия. Банк будет выдавать деньги через кассу.

Рыночный курс на дату снятия будут определять на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанном по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

Это правило распространяется на счета и вклады, открытые до 9 марта 2022 года.

Также гражданам разрешили открывать новые валютные вклады и счета и снимать с них наличную валюту, но не более 10 тысяч долларов США.