Какие льготы есть сейчас у малого бизнеса и кто относится к этой категории

Кто относится к малому бизнесу
Критерии малого предприятия — среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 800 млн руб. Это касается как ИП, так и организаций. Для компаний есть еще условия — минимум 51% уставного капитала должно принадлежать физлицам или организациям, которые сами являются малыми или средними предприятиями. Доля организаций в УК, не относящихся к МСП, не должна превышать 49%, доля государства, регионов или НКО — 25%.
Среди малых предприятий выделают микропредприятия. Критерии — среднесписочная численность не более 15 человек и доход не более 120 млн руб. Ограничения по структуре уставного капитала — те же, что и для малых предприятий.
Все микропредприятия являются малыми, но не все малые — микропредприятия.
Среднесписочную численность и доход оценивают за предыдущий год, доход считают по данным налогового учета без НДС.
Все малые предприятия включены в специальный реестр на сайте ФНС. У микропредприятий статус выделен. Если вас в реестре нет, отправьте заявку на проверку сведений.
Особенности в трудовых отношениях
Микропредприятия могут упростить свой кадровый документооборот.
В частности, они могут не принимать локальные акты, содержащие нормы трудового права, такие как (ст. 309.2 ТК РФ):
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение об оплате труда;
- положение о премировании;
- график сменности и др.
При этом все обязательные условия и гарантии надо включить непосредственно в трудовой договор.
Оформление графика отпусков, штатного расписания и других организационных документов остается при этом обязательным.
Если предприниматель решит отказаться от утверждения локальных актов, трудовой договор надо заключить по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 № 858.
Микропредприятия могут сократить объем типовой формы трудового договора. Т.е. можно исключить пункты договора, которые не относятся к деятельности компании.
Кроме того, если микропредприятие разработало и утвердило некоторые локальные нормативные акты, то пункты в типовом трудовом договоре, которые соответствуют действующим локальным актам, так же следует удалить из договора.
Если микропредприятие утратит свой статус и это будет зафиксировано в едином реестре субъектов МСП, то регулирование трудовых отношений будет осуществляться по «стандартным» правилам по истечении 4 месяцев с даты внесения соответствующей записи в Госреестр — без каких-либо особенностей (ч. 3 ст. 309.1 ТК РФ). Т.е. необходимо в указанный срок разработать и утвердить все недостающие ЛНА, содержащие нормы трудового права. При этом обязанности менять типовые трудовые договоры с работниками у работодателя не возникает, поскольку закон не запрещает другим работодателям использовать типовую форму трудового договора.
Льготы малых предприятий по взносам
Малые предприятия имеют право на пониженные тарифы страховых взносов на ОПС, ОМС и по ВНиМ.
Для применения пониженных тарифов по итогам месяца выплаты в пользу каждого физлица надо сравнить с МРОТ на начало года. В 2022 г. он равен 13 890 руб. в месяц. Тариф страховых взносов составляет:
1. В части, превышающей МРОТ, выплаты физлицу облагаются взносами по пониженным тарифам:
- на ОПС — 10%;
- на случай ВНиМ — 0%;
- на ОМС — 5%;
2. На часть выплат, не превышающую МРОТ, страховые взносы начисляются по тарифам, которые не отличаются от обычных.
Величина МРОТ является фиксированной, ее не нужно увеличивать на районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Льгота по НДС
Льготы по другим налогам
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