Какие льготы есть сейчас у малого бизнеса и кто относится к этой категории

Кто относится к малому бизнесу

Критерии малого предприятия — среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 800 млн руб. Это касается как ИП, так и организаций. Для компаний есть еще условия — минимум 51% уставного капитала должно принадлежать физлицам или организациям, которые сами являются малыми или средними предприятиями. Доля организаций в УК, не относящихся к МСП, не должна превышать 49%, доля государства, регионов или НКО — 25%.

Среди малых предприятий выделают микропредприятия. Критерии — среднесписочная численность не более 15 человек и доход не более 120 млн руб. Ограничения по структуре уставного капитала — те же, что и для малых предприятий.

Все микропредприятия являются малыми, но не все малые — микропредприятия.

Среднесписочную численность и доход оценивают за предыдущий год, доход считают по данным налогового учета без НДС.

Все малые предприятия включены в специальный реестр на сайте ФНС. У микропредприятий статус выделен. Если вас в реестре нет, отправьте заявку на проверку сведений.