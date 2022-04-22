Счета-фактуры обособленных подразделений: что важно учитывать

Что надо знать про НДС
НДС всегда платит головная организация в инспекцию по месту своего учета. Исчисление и уплата НДС по месту нахождения обособленных подразделений главой 21 Налогового кодекса не предусмотрены. И декларация всегда сдается только по месту нахождения «головы».
Но помимо самой уплаты налога у налогоплательщика НДС существует еще и ряд других обязанностей, в частности выставление счетов-фактур. И тут у бухгалтера возникает масса вопросов: от чьего имени выставляется такой счет-фактура — от имени самой организации или от имени обособленного подразделения, каков порядок заполнения обязательных реквизитов счетов-фактур, их способ нумерации, а также кем подписывается счет-фактура, выставленный обособленным подразделением?
Прямых ответов на эти вопросы в Налоговом кодексе нет. Но есть определенные правила заполнения счетов-фактур, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», а также многочисленные разъяснения Минфина и налоговых органов.
Что указать в счет-фактуре
Согласно п. 1 Правил заполнения в счете-фактуре, которую оформляет обособка, должно быть указано следующее:
- в строке 1 — порядковый номер счета-фактуры через разделительный знак «/» (разделительная черта) дополняется цифровым индексом подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения (пп. «а»);
- в строке 2 — полное или сокращенное наименование организации в соответствии с учредительными документами (пп. «в»);
- в строке 2а — место нахождения организации в соответствии с учредительными документами (пп. «г»);
- в строке 2б — ИНН организации и КПП обособленного подразделения (пп. «д»). При реализации товаров в страны Таможенного союза допустимо указание КПП организации (головного офиса);
- в строке 3 — наименование филиала (иного грузоотправителя) и его почтовый адрес (пп. «е»).
Если обособка — покупатель
Но обособленное подразделение фирмы может выступать и покупателем. Каким образом должен быть оформлен «входящий» счет-фактура, если покупателем является обособленное подразделение?
Минфин считает, что при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг) через свое обособленное подразделение «входящие» счета-фактуры должны быть выписаны на имя самой организации. При этом по строке 6б счета-фактуры «ИНН/КПП покупателя» указывается КПП соответствующего подразделения.
Имейте в виду, что если во «входящем» документе в качестве покупателя будет указано наименование обособленного подразделения, то принятие «входного» налога к вычету станет проблемой, ведь вычетами пользуются исключительно налогоплательщики НДС, а обособленное подразделение им не является!
Кто же подписывает счета-фактуры, выставляемые обособкой? Поскольку директор и главный бухгалтер организации вряд ли это могут делать, то должны быть лица, уполномоченные приказом руководителя или доверенностью, выданной им от имени организации. При этом в счете-фактуре в показателях «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» уполномоченное лицо ставит подпись и указывает свою фамилию и инициалы.
Что говорит НК
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