Счета-фактуры обособленных подразделений: что важно учитывать

Что надо знать про НДС

НДС всегда платит головная организация в инспекцию по месту своего учета. Исчисление и уплата НДС по месту нахождения обособленных подразделений главой 21 Налогового кодекса не предусмотрены. И декларация всегда сдается только по месту нахождения «головы».

Но помимо самой уплаты налога у налогоплательщика НДС существует еще и ряд других обязанностей, в частности выставление счетов-фактур. И тут у бухгалтера возникает масса вопросов: от чьего имени выставляется такой счет-фактура — от имени самой организации или от имени обособленного подразделения, каков порядок заполнения обязательных реквизитов счетов-фактур, их способ нумерации, а также кем подписывается счет-фактура, выставленный обособленным подразделением?