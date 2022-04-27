Как оплачивать майские праздники и когда платить зарплату

В 2022 году, согласно производственному календарю, дни отдыха с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. При этом только 1 и 9 мая являются праздничными днями, а остальные просто выходные. Это важно помнить, если вы рассчитываете отпускные — праздничные дни не включаются в дни отпуска.
Когда платить зарплату за апрель
Выдать зарплату в рабочий день накануне надо, если срок выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем (ст. 136 ТК). Таким образом, если день выплаты зарплаты в мае приходится на праздник или выходной день, зарплату надо выплатить накануне.
Например, срок выплаты зарплаты за вторую половину месяца — 10 число. Но 10 мая это выходной, поэтому зарплату за апрель надо выплатить 6 мая.
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