Как проходят проверки трудинспекции в 2022 году

Процедуру проведения проверок трудовой инспекцией изменили еще с 01.07.2021. Посмотрим, как они применяются сейчас.

Какие проверки проводит ГИТ

Проверки бывают:

очные (выездные) — сотрудники ГИТ приезжают по адресу расположения компании и проверяют на месте (или проводят проверку по видеосвязи) соблюдает ли работодатель трудовое законодательство;

заочные (документарные) — ГИТ направляет запрос о предоставлении документов, работодатель собирает их копии и направляет на проверку в инспекцию;

рейдовый осмотр — трудовые инспекторы чаще всего совместно с прокуратурой проверяют не конкретную компанию, а объект или адрес, по которому располагаются несколько юрлиц;

инспекционный (профилактический) визит — выездная или документарная проверка длительностью в 1 день максимум.

Также проверки делятся на плановые и внеплановые. В 2022 году планово проверят компании с высоким уровнем риска и тех, которые уже были наказаны за грубое нарушение трудового законодательства в течение последних трех лет.

На плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году наложен мораторий (постановление Правительства от 08.09.2021 № 1520).

С внеплановой проверкой ГИТ придет, если поступила жалоба, что действия компании угрожают жизни и здоровью.

По мнению Роструда жизни и здоровью угрожают отсутствия инструктажей по охране труда, невыдача СИЗ, задержка зарплаты, работа без ежегодных оплачиваемых отпусков, с нарушением режима труда и отдыха и т.д. ГИТ вправе плановую проверку заменить инспекционным визитом.