Как и где регистрировать обособленное подразделение + чек-лист о выделении обособки на отдельный баланс

Что такое обособленное подразделение? Это любое территориально удаленное от местонахождения организации подразделение, в котором созданы стационарные рабочие места (на срок более одного месяца) независимо от того, отражено ли создание такого подразделения в учредительных документах организации или в ЕГРЮЛ, и от полномочий, которыми оно наделено.

Если в ЕГРЮЛ не отражено создание обособленного подразделения и наделение его какими-то полномочиями, значит, это просто обособленное подразделение.

Регистрация в налоговой

Сообщение по форме С-09-3-1 в ИФНС отправляется в течение месяца после создания обособленного подразделения. Сейчас действует приказ ФНС от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@, утвердивший эту форму.

Это сообщение направляется в налоговую по месту нахождения головной организации, а не созданного подразделения. Уведомлять инспекцию, на территории которой открылось подразделение, не нужно.

В течение пяти рабочих дней после того, как вы подадите сообщение, вас поставят на учет и выдадут уведомление по форме № 1-3-Учет.

В уведомлении будет указан присвоенный КПП, который необходимо использовать обособленному подразделению в том числе для заполнения счетов-фактур.

КПП подразделения будет отличаться от кода головной организации на 5-ю и 6-ю цифру: 43 — филиал, 44 — представительство, 45 — иное ОП

Отказать в постановке на учет обособленного подразделения ИФНС не может, поскольку в Налоговом кодексе нет оснований для отказа.

Если вы создали сразу несколько ОП, то можно отправить одно сообщение по форме С-09-3-1, заполнив в нем несколько страниц 2.

Кроме того, законодательство предоставляет следующую возможность — если в пределах одного муниципального образования или в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе вы откроете несколько обособленных подразделений, подведомственных разным инспекциям, то дополнительно можно подать уведомление о выборе налоговой для постановки на учет российской организации по месту нахождения одного из ее подразделений. Такое уведомление подается по форме № 1-6-Учет. Это позволит сократить количество отчетности.

Если обособка будет начислять и перечислять выплаты работникам со своего банковского счета, подайте в ИФНС отдельное сообщение, по форме КНД 1112536. Это надо сделать в течение месяца со дня наделения обособленного подразделения такими функциями. Зачем это нужно? Таким образом вы извещаете налоговиков о том, что уплачивать взносы и сдавать отчетность по ним будет подразделение, а не головная организация.