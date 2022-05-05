Власти вводят параллельный импорт. Что это такое?

Что случилось
В связи с санкциями в 2022 году в Россию прекратился импорт многих зарубежных товаров, аналогов которым в России чаще всего нет.
В качестве временного решения проблемы кабмин одобрил параллельный импорт, то есть ввоз в страну оригинальной продукции без разрешения правообладателей. Такие поставки товаров иногда называют «серыми».
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