Власти вводят параллельный импорт. Что это такое?

Что случилось

В связи с санкциями в 2022 году в Россию прекратился импорт многих зарубежных товаров, аналогов которым в России чаще всего нет.

В качестве временного решения проблемы кабмин одобрил параллельный импорт, то есть ввоз в страну оригинальной продукции без разрешения правообладателей. Такие поставки товаров иногда называют «серыми».