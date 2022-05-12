Как оформить простой, в котором не виноваты работники и организация + форма приказа о простое

Причины такого простоя
Трудовым законодательством предельный перечень обстоятельств, которые могут стать причиной простоя, не определен. Однако необходимо учесть, что причиной объявления простоя могут быть лишь те обстоятельства, которые носят временный характер.
Например, причиной такого простоя могут быть государственные меры в связи с распространением коронавируса. Или форс-мажорные обстоятельства из-за санкций.
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