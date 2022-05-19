Нельзя просто так отказать в приеме на работу без объяснения причин: обзор от Верховного суда

Что случилось
Верховный суд опубликовал «Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора».
В обзоре представлена судебная практика по темам:
- о признании необоснованным отказа в приеме на работу;
- об установлении факта трудовых отношений и заключении в письменной форме трудового договора;
- о правомерности заключения срочного трудового договора и о признании его бессрочным;
- о признании договора ГПХ трудовым;
- о компенсации морального вреда в связи с незаключением трудового договора.
В этом материале рассмотрим истории про отказ в приеме на работу
Отказ работодателя в приеме на работу без указания причин — незаконный
Отказывать нельзя даже совместителям
Нельзя отказывать в приеме на работу из-за беременности
Нельзя отказать инвалиду в приеме на работу по квоте
Отказ в приеме по деловым качествам — законный
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.