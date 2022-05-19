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Трудовое право

Нельзя просто так отказать в приеме на работу без объяснения причин: обзор от Верховного суда

Дискриминация при приеме на работу недопустима. Отказать кандидату в приеме можно только, если его деловые качества не соответствуют должности.

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Что случилось

Верховный суд опубликовал «Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора».

В обзоре представлена судебная практика по темам:

  • о признании необоснованным отказа в приеме на работу;
  • об установлении факта трудовых отношений и заключении в письменной форме трудового договора;
  • о правомерности заключения срочного трудового договора и о признании его бессрочным;
  • о признании договора ГПХ трудовым;
  • о компенсации морального вреда в связи с незаключением трудового договора.

В этом материале рассмотрим истории про отказ в приеме на работу

Отказ работодателя в приеме на работу без указания причин — незаконный

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