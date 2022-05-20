Что такое аудиторское заключение и что в нем должно быть

Виды заключений
В зависимости от формы выражения мнения аудитора о достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности выделяют аудиторские заключения с немодифицированным или модифицированным мнением.
Заключение с немодифицированным мнением составляется, если аудитор приходит к выводу, что бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение компании.
Заключение с модифицированным мнением составляется, когда установлено, что финансовая отчетность в целом содержит существенные искажения, или аудитор не может получить достаточные доказательства того, что отчетность в целом не содержит существенных искажений. Такое мнение может быть выражено в следующих формах:
- Мнение с оговоркой. Выражается, если аудитор, получив достаточные надлежащие аудиторские доказательства, приходит к выводу о том, что искажения в отчетности (отдельные или в совокупности) существенны, но не являются всеобъемлющими, или аудитор не может получить достаточные доказательства для обоснования своего мнения, но считает, что возможные невыявленные искажения могут быть существенными, но не всеобъемлющими;
- Отрицательное мнение. Выражается, если аудитор получил достаточные доказательства того, что обнаруженные искажения в отдельности или в совокупности являются существенными и всеобъемлющими для финансовой отчетности;
- Отказ от выражения мнения. Выражается, если аудитор не может получить достаточные доказательства для обоснования своего мнения и приходит к выводу, что возможное влияние невыявленных искажений, если такие имеются, может быть одновременно существенным и всеобъемлющим.
Если по результатам проверки аудитор собирается выразить модифицированное мнение, он должен сообщить об этом руководству организации до составления заключения.
Что должно быть в заключении
Разделы заключения
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