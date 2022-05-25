Бухучет курсовых разниц: важные моменты

Основные правила

Как мы помним, бухгалтерский и налоговый учет ведется в рублях. Поэтому все суммы в иностранной валюте пересчитываются в рубли. Однако те операции, сумма которых не только выражена, но и подлежит оплате в иностранной валюте, дополнительно нужно отражать записями в иностранной валюте.

В бухгалтерском и налоговом учете для пересчета валюты в рубли (или обратно) используется курс Центробанка на дату операции. Если условием договора оплата производится по другому курсу, то используется этот курс при отражении операции, а расхождение между договорным курсом и курсом ЦБ образует курсовые разницы, которые тоже учитываются.