Бухучет курсовых разниц: важные моменты

Основные правила
Как мы помним, бухгалтерский и налоговый учет ведется в рублях. Поэтому все суммы в иностранной валюте пересчитываются в рубли. Однако те операции, сумма которых не только выражена, но и подлежит оплате в иностранной валюте, дополнительно нужно отражать записями в иностранной валюте.
В бухгалтерском и налоговом учете для пересчета валюты в рубли (или обратно) используется курс Центробанка на дату операции. Если условием договора оплата производится по другому курсу, то используется этот курс при отражении операции, а расхождение между договорным курсом и курсом ЦБ образует курсовые разницы, которые тоже учитываются.
Поступление и покупка валюты
Переоценка остатка на валютном счете
Переоценка авансов
Покупка основного средства у зарубежного поставщика с оплатой после поставки
Покупка товаров или материалов у зарубежного поставщика с предоплатой
Учет полученных займов и кредитов в валюте
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