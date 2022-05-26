Кто должен сдать отчет о движении средств по зарубежным счетам + образец отчета

Кто сдает отчет
Сдать отчет должны физлица, являющиеся валютными резидентами России, которые имеют счета в иностранных банках и иных финансовых организациях или использующие иностранные средства платежа. Владельцам счетов в иностранных филиалах российских банков можно не беспокоиться — им отчитываться не надо.
Кто такие резиденты
Когда сдавать
Когда не сдавать
Какие штрафы
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