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Валютные операции

Кто должен сдать отчет о движении средств по зарубежным счетам + образец отчета

До 1 июня надо сдать отчет о движении денежных средств по счетам в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами России. В отчет надо включить и перевод денежных средств без открытия банковского счета с использованием иностранных электронных средств платежа.

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Кто сдает отчет

Сдать отчет должны физлица, являющиеся валютными резидентами России, которые имеют счета в иностранных банках и иных финансовых организациях или использующие иностранные средства платежа. Владельцам счетов в иностранных филиалах российских банков можно не беспокоиться — им отчитываться не надо.

Кто такие резиденты

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