Как получить разрешение на экспорт: подробная инструкция

Какие документы смотреть
Постановление Правительства России от 09.03.2022 № 312 гласит, что вывоз из страны ряда товаров возможен только при наличии разрешения. Как его получить, описано в Порядке, утвержденном приказом Минпромторга от 14.03.2022 № 797.
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