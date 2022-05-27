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Как получить разрешение на экспорт: подробная инструкция

В марте Правительство ввело временный порядок экспорта промтоваров. Заключается он в получении разрешения.

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Какие документы смотреть

Постановление Правительства России от 09.03.2022 № 312 гласит, что вывоз из страны ряда товаров возможен только при наличии разрешения. Как его получить, описано в Порядке, утвержденном приказом Минпромторга от 14.03.2022 № 797.

Сколько действует разрешительный порядок

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