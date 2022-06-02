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Экспорт

Как получить сертификат происхождения товаров СТ-1: инструкция

В марте Правительство ввело временный порядок вывоза промтоваров в некоторые страны СНГ. Один из вариантов экспорта заключается в получении сертификата о происхождении товара. Для вывоза в СНГ это форма СТ-1.

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Как заполнить сертификат по форме СТ-1, каковы порядок и условия его выдачи, сказано в постановлении Правления ТПП РФ № 172-14 от 23.12.2015.

Особую актуальность он набирает в связи с временными правилами вывоза отдельных товаров из России, которые установлены Постановлением Правительства России от 09.03.2022 № 312.

Что такое сертификат СТ-1 и для чего он нужен

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