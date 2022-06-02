Как получить сертификат происхождения товаров СТ-1: инструкция

Какие документы смотреть Как заполнить сертификат по форме СТ-1, каковы порядок и условия его выдачи, сказано в постановлении Правления ТПП РФ № 172-14 от 23.12.2015. Особую актуальность он набирает в связи с временными правилами вывоза отдельных товаров из России, которые установлены Постановлением Правительства России от 09.03.2022 № 312.

Что такое сертификат СТ-1 и для чего он нужен

СТ-1 и Постановление № 312

Где получать СТ-1

Как часто нужно получать СТ-1

Кто может получить сертификат о происхождении товара

Что делать