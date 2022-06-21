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Земельный налог

Обзор новых разъяснений ФНС по имущественным налогам для бухгалтера

ФНС разъяснила, когда земельный налог по участку для жилья будет в повышенном размере, как применяются льготы по имущественному налогу на гараж и паркинг, как идет начисление транспортного налога при реорганизации компании.

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Что случилось

ФНС выпустила письмо от 06.06.2022 № БС-4-21/6917@, в котором собраны несколько разъяснений по имущественным налогам. Эти разъяснения должны применять налоговики на местах.

Стоянка (паркинг)

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