Обзор новых разъяснений ФНС по имущественным налогам для бухгалтера

Что случилось
ФНС выпустила письмо от 06.06.2022 № БС-4-21/6917@, в котором собраны несколько разъяснений по имущественным налогам. Эти разъяснения должны применять налоговики на местах.
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