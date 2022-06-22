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Срочный отпуск или отмена отпуска для работника: инструкция для бухгалтера

Бывают ситуации, когда сотрудник внезапно решил отменить отпуск, или ему, напротив, требуется взять отпуск срочно. Разбираемся, как поступить бухгалтеру в такой ситуации.

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Обычно отпуск работнику предоставляется по графику отпусков. Но ситуации бывают разные.

Шаг 1. Выясните, имеет ли работник право на оформление отпуска вне графика

Понять ответ на этот вопрос можно из таблицы.

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Шаг 2. Определите нужный срок отпуска

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Отпускные

Срочный отпуск или отмена отпуска для работника: инструкция для бухгалтера

Бывают ситуации, когда сотрудник внезапно решил отменить отпуск, или ему, напротив, требуется взять отпуск срочно. Разбираемся, как поступить бухгалтеру в такой ситуации.

Срочный отпуск или отмена отпуска для работника: инструкция для бухгалтера
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
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