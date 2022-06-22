Срочный отпуск или отмена отпуска для работника: инструкция для бухгалтера

Обычно отпуск работнику предоставляется по графику отпусков. Но ситуации бывают разные.
Шаг 1. Выясните, имеет ли работник право на оформление отпуска вне графика
Понять ответ на этот вопрос можно из таблицы.
Шаг 2. Определите нужный срок отпуска
Шаг 3. Учтите случаи, когда работодатель не вправе отказать работнику в переносе отпуска
Шаг 4. Попросите у сотрудника заявление о переносе отпуска
Шаг 5. Выплатите отпускные
Шаг 6. Уплатите НДФЛ
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