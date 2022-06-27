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Импорт

Как бизнесу работать с параллельным импортом: последние новости

Параллельный импорт — новое явление в российском бизнесе. Рассказываем, как и какие условия соблюдать, чтобы с ним работать.

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Какие документы смотреть

Речь про Постановление Правительства от 29.03.2022 № 506 и приказ Минпромторга от 19.04.2022 № 1532.

Эти документы определили перечень товаров, в отношении которых российским компаниям и предпринимателям разрешено не соблюдать нормы пп. 6 ст. 1359 и ст. 1487 ГК. Заработало новое правило с 7 мая.

Что такое параллельный импорт

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Первичные документы

С 21 июля можно будет отправлять налоговикам электронный акт сверки с контрагентами

Теперь не обязательно составлять акт сверки с поставщиками и покупателями в бумажном виде и сканировать его, чтобы отправить в ИФНС (по требованию). У этого документа появился электронный формат.

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Пять шагов к эффективному управленческому учету

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Пять шагов к эффективному управленческому учету
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НДС

Отели просят обнулить им НДС на допуслуги

С 1 июля для гостиниц ввели ставку НДС 0%. Но она применяется только для услуг по размещению. Другие услуги гостиниц по-прежнему облагаются НДС 20%. А хотелось бы тоже 0%. Об этом просит бизнес.