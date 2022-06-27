Как бизнесу работать с параллельным импортом: последние новости

Какие документы смотреть
Речь про Постановление Правительства от 29.03.2022 № 506 и приказ Минпромторга от 19.04.2022 № 1532.
Эти документы определили перечень товаров, в отношении которых российским компаниям и предпринимателям разрешено не соблюдать нормы пп. 6 ст. 1359 и ст. 1487 ГК. Заработало новое правило с 7 мая.
Что такое параллельный импорт
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Гарантийные обязательства
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