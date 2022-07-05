Компенсация работнику за задержанную зарплату

Компенсация начисляется за каждый календарный день задержки начиная со дня, следующего за установленным днем выплаты, по день фактической выплаты включительно. И не важно, есть вина работодателя в задержке или нет.

Как рассчитать компенсацию

Сумму задолженности, с которой рассчитывается компенсация, определяется исходя из суммы, причитающейся работнику к получению на руки, за минусом НДФЛ, если его нужно удержать с просроченной выплаты. Т.е. при выплате зарплаты за первую половину месяца компенсация считается от всей начисленной суммы, так как НДФЛ нужно будет исчислить и удержать позже при окончательном расчете за месяц. А вот при выплате зарплаты за вторую половину месяца фактическая задолженность работодателя перед работником равна сумме, начисленной за вторую половину месяца, за вычетом НДФЛ за весь месяц.

Если заработная плата была выплачена неполностью, то компенсацию рассчитывайте исходя из фактически не выплаченных сумм.

При расчете компенсации применяется ключевая ставка ЦБ. Если в периоде задержки выплаты она менялась, то надо рассчитать компенсацию исходя из каждого значения ставки отдельно. Для этого в периоде задержки выплаты посчитайте количество дней, во время которых действовали разные размеры ключевой ставки.

Пользуйтесь нашим калькулятором для расчета компенсации.

Компенсация рассчитывается по формуле:

Размер компенсации за задержку выплаты может быть и выше, если это условие прописано в коллективном договоре или локальном нормативном акте.