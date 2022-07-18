Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Прослеживаемость товаров

Ошибки в прослеживаемости: что сказали налоговики

ФНС рассказала о некоторых ошибках, которые допускают компании при оформлении документов прослеживаемости товаров.

Версия для печати

Обзор по самым часто поступающим вопросам на горячую линию ПП «Прослеживаемость» приведен в письме от 08.07.2022 № 08-05/0727@.

Уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории РФ на территорию члена ЕАЭС

Если вы получили отказ в приеме уведомления с таким содержанием «Идентификационный код (номер) покупателя государства — члена ЕАЭС, которому перемещается товар, указан не верно», то следует проверить этот код или номер.

Вот сколько цифр должно быть:

  • Армения — учетный номер налогоплательщика (УНН — 8 символов);
  • Беларусь — учетный номер плательщика (УНП — 9 символов);
  • Казахстан — индивидуальный идентификационный номер (ИНН — 12 символов) или бизнес-идентификационный номер (БИН — 12 символов);
  • Киргизия - идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН — 14 символов);
  • для России — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН — 10 символов (для юридических лиц), 12 символов — для индивидуальных предпринимателей).

Если отказ с сообщением об ошибке «Отсутствует информация в системе прослеживаемости с Регистрационным номером партии товара, подлежащего прослеживаемости, указанного в атрибуте ...», то значит в Уведомлении о перемещении указан товар, не подлежащий прослеживаемости.

Уведомление об остатках

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Карьера бухгалтера

И швец, и жнец, и на дуде игрец. Бизнес ищет бухгалтеров-супергероев, но платить хочет как обычно. Обзор вакансий на Бухджобе

Хотят и экономистов, и делопроизводителей, и аналитиков, и за все это платить тыщ 40. Но не спешите пролистывать: есть и нормальные предложения.

И швец, и жнец, и на дуде игрец. Бизнес ищет бухгалтеров-супергероев, но платить хочет как обычно. Обзор вакансий на Бухджобе

Повышение квалификации

Первый пост на «Клерке»

Ну, получается, привет.. Я буду рассказывать вам про сложные вопросы в микробизнесе, будем решать проблемы, возникающие в 1С, учиться общаться с клиентами, бороться с демпингом и поднимать престиж профессии не на словах, а на деле.

Первый пост на «Клерке»

Мероприятия

Разместить
Бухгалтеры

Как партнерские программы помогают бухгалтерам

К профессионалам своего дела часто обращаются за советами, консультациями. Сарафанное радио работает: о вас узнает все больше людей. Вы стараетесь помочь, делитесь полезной информацией, а зачастую и напрямую рассказываете о брендах и сервисах, которые вам нравятся. А что, если сделать рекомендации частью своей повседневной работы и зарабатывать на этом?

Как партнерские программы помогают бухгалтерам
Ведение бизнеса

Взаимодействие с ритейлом. В каком направлении двигаться малому и среднему бизнесу

Побеседовали с Олегом Картамышевым — создателем собственного бренда EGOMANIA и операционным управляющим с опытом более 22 лет успешного построения и развития систем дистрибьюции на b2b и b2c рынках с ежегодными объемами продаж более 500 млн рублей.

Взаимодействие с ритейлом. В каком направлении двигаться малому и среднему бизнесу
НДС по электронным услугам иностранных организаций

За иностранные электронные услуги российский бизнес будет платить агентский НДС

С 4 квартала 2022 года российские компании и ИП снова станут налоговыми агентами по НДС при покупке электронных услуг у иностранных компаний.

Читать еще