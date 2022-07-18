Ошибки в прослеживаемости: что сказали налоговики

Обзор по самым часто поступающим вопросам на горячую линию ПП «Прослеживаемость» приведен в письме от 08.07.2022 № 08-05/0727@.
Уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории РФ на территорию члена ЕАЭС
Если вы получили отказ в приеме уведомления с таким содержанием «Идентификационный код (номер) покупателя государства — члена ЕАЭС, которому перемещается товар, указан не верно», то следует проверить этот код или номер.
Вот сколько цифр должно быть:
- Армения — учетный номер налогоплательщика (УНН — 8 символов);
- Беларусь — учетный номер плательщика (УНП — 9 символов);
- Казахстан — индивидуальный идентификационный номер (ИНН — 12 символов) или бизнес-идентификационный номер (БИН — 12 символов);
- Киргизия - идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН — 14 символов);
- для России — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН — 10 символов (для юридических лиц), 12 символов — для индивидуальных предпринимателей).
Если отказ с сообщением об ошибке «Отсутствует информация в системе прослеживаемости с Регистрационным номером партии товара, подлежащего прослеживаемости, указанного в атрибуте ...», то значит в Уведомлении о перемещении указан товар, не подлежащий прослеживаемости.
Уведомление об остатках
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