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Гособоронзаказ

Какие законы регулируют ГОЗ и какая за него ответственность в 2022 году

Работа с государственным оборонным заказом подчиняется многим нормативным документам, а их нарушение грозит серьезной ответственностью.

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Какие документы смотреть

Если вы собираетесь работать с гособоронзаказом, вам придется изучить:

  • 275-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями от 25.02.2022 — основополагающий документ по государственному оборонному заказу. Закон регулирует правоотношения между сторонами ГОЗ, определяет участников и устанавливает порядок осуществления госнадзора в этой сфере;
  • 44-ФЗ — НПА, определяющий общий порядоку госзакупок;
  • Постановление Правительства от 25.12.2019 № 1819 — утвердило правила, по которым должны быть открыты специальные лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства и осуществляться казначейское сопровождение;
  • Постановление Правительства от 02.12.2017 № 1465 — определяет, как будут регулироваться цены на продукцию для ГОЗ, а также полномочия федеральных органов исполнительной власти, корпораций «Росатом» и «Роскосмос»;
  • Постановление Правительства РФ от 02.06.2014 № 504 — ввело и обозначило понятие грубого нарушения в исполнении контракта по гособоронзаказу;
  • Распоряжение Правительства от 04.03.2022 № 408-р — документ предоставил право госзаказчикам в сфере ГОЗ заключать в 2022 году контракты с единственными поставщиками по ориентировочной (уточняемой) цене;
  • Приказ Министра обороны Российской Федерации, Федерального казначейства от 11.08.2015 № 475/13н — совместный документ двух ведомств утвердил порядок, в соответствии с которым каждому гособоронконтракту будет присваиваться специальный номер-идентификатор. Без этого идентификатора нельзя внести документ в реестр контрактов.

Ответственность по гособоронзаказу

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