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Трудовое право

Стаж для отпуска и КНО: нюансы подсчета

Сейчас вовсю идет пора отпусков. Давайте разберемся, как правильно в приказе на отпуск (форма Т-6) обозначить период, за который оформляется отпуск.

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Период работы

Период работы, за который сотрудник идет в отпуск — это его рабочий год. Не календарный, а именно рабочий. У каждого он свой. Течение первого рабочего года начинается в день приема на работу.

В общем случае период работы для отпуска — это год (12 месяцев стажа).

Например, сотрудник принят на работу 03.06.2021. Значит его первый рабочий год — с 03.06.2021 по 02.06.2022.

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Но в ряде случаев окончание периода (рабочего года) сдвигается. Это бывает, если внутри периода есть какое-то нерабочее время, которое в стаж, дающий право на отпуск, не включается.

Периоды, которые включаются и не включаются в отпускной стаж, перечислены в статье 121 ТК.

Включается в стаж:

  • время фактической работы;
  • больничный;
  • отпуск;
  • нерабочие праздничные дни;
  • выходные дни и другие дни отдыха;
  • время вынужденного прогула при незаконном увольнении;
  • период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медосмотр не по своей вине;
  • время отпусков без содержания, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.

Не включается в стаж:

  • время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе из-за отстранения по статье 76 ТК;
  • время отпусков по уходу за ребенком;
  • время отпусков без содержания, превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.

Если внутри рабочего года есть периоды, которые не включаются в стаж, то окончание рабочего года сдвигается.

При этом продолжительность отпуска не сокращается. За каждый рабочий год сотруднику положено 28 календарных дней отпуска (в общем случае).

Но период (отпускной стаж) влияет и на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.

Рассмотрим конкретные случаи.

Длинный отпуск без содержания

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