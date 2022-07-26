Стаж для отпуска и КНО: нюансы подсчета

Период работы

Период работы, за который сотрудник идет в отпуск — это его рабочий год. Не календарный, а именно рабочий. У каждого он свой. Течение первого рабочего года начинается в день приема на работу.

В общем случае период работы для отпуска — это год (12 месяцев стажа).

Например, сотрудник принят на работу 03.06.2021. Значит его первый рабочий год — с 03.06.2021 по 02.06.2022.

Но в ряде случаев окончание периода (рабочего года) сдвигается. Это бывает, если внутри периода есть какое-то нерабочее время, которое в стаж, дающий право на отпуск, не включается.

Периоды, которые включаются и не включаются в отпускной стаж, перечислены в статье 121 ТК.

Включается в стаж:

время фактической работы;

больничный;

отпуск;

нерабочие праздничные дни;

выходные дни и другие дни отдыха;

время вынужденного прогула при незаконном увольнении;

период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медосмотр не по своей вине;

время отпусков без содержания, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.

Не включается в стаж:

время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе из-за отстранения по статье 76 ТК;

время отпусков по уходу за ребенком;

время отпусков без содержания, превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.

Если внутри рабочего года есть периоды, которые не включаются в стаж, то окончание рабочего года сдвигается.

При этом продолжительность отпуска не сокращается. За каждый рабочий год сотруднику положено 28 календарных дней отпуска (в общем случае).

Но период (отпускной стаж) влияет и на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.

Рассмотрим конкретные случаи.