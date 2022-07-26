Стаж для отпуска и КНО: нюансы подсчета

Период работы
Период работы, за который сотрудник идет в отпуск — это его рабочий год. Не календарный, а именно рабочий. У каждого он свой. Течение первого рабочего года начинается в день приема на работу.
В общем случае период работы для отпуска — это год (12 месяцев стажа).
Например, сотрудник принят на работу 03.06.2021. Значит его первый рабочий год — с 03.06.2021 по 02.06.2022.
Но в ряде случаев окончание периода (рабочего года) сдвигается. Это бывает, если внутри периода есть какое-то нерабочее время, которое в стаж, дающий право на отпуск, не включается.
Периоды, которые включаются и не включаются в отпускной стаж, перечислены в статье 121 ТК.
Включается в стаж:
- время фактической работы;
- больничный;
- отпуск;
- нерабочие праздничные дни;
- выходные дни и другие дни отдыха;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении;
- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медосмотр не по своей вине;
- время отпусков без содержания, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.
Не включается в стаж:
- время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе из-за отстранения по статье 76 ТК;
- время отпусков по уходу за ребенком;
- время отпусков без содержания, превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.
Если внутри рабочего года есть периоды, которые не включаются в стаж, то окончание рабочего года сдвигается.
При этом продолжительность отпуска не сокращается. За каждый рабочий год сотруднику положено 28 календарных дней отпуска (в общем случае).
Но период (отпускной стаж) влияет и на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.
Рассмотрим конкретные случаи.
Длинный отпуск без содержания
Отпуск по уходу за ребенком
Отстранение непривитых
Перевод без увольнения
Внутренний совместитель
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