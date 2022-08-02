Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Кадры

Как оформить обучение сотрудника за счет организации

Правильно организованное обучение не только повышает квалификацию сотрудника, но и уменьшает налоги организации. Разберемся, как это сделать.

Версия для печати

Есть работодатели, которые обязаны обучать своих работников, занимающих медицинские (ст. 79 ФЗ № 323) и гражданские (ст. 48 и 62 ФЗ № 72) должности. Также обязательную профподготовку проходят нотариусы и их помощники (ст. 30 закона «О нотариате»), и аудиторы (ст. 11 ФЗ № 307). В остальных случаях работодатель лишь вправе направить сотрудников на обучение.

Какие условия выполнить

Под обучением понимается:

  • повышение квалификации;
  • семинары или вебинары;
  • профессиональная переподготовка;
  • получение любого уровня образования.

Чтобы расходы на обучение попали в налоговый учет, на обучение можно направить только:

  • работников с трудовыми договорами;
  • новых сотрудников, заключивших не более чем на 3 месяца ученический договор.

Средства, потраченные на обучение, из расходов придется переводить в состав внереализационных доходов (п. 3 ст. 264 НК), если будут такие нарушения:

  • сотрудник уволится в течение года после учебы;
  • сотрудник после ученического договора откажется от заключения трудовых отношений.

Как оформить

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Повышение квалификации

Инвестиции

Запрет «неквалам» покупать иностранные акции приведет к оттоку инвесторов. Брокеры предупредили Центробанк

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила против таких планов ЦБ и предупредила, что финансовая система только проиграет из-за такого решения.

Мероприятия

Разместить
Читать еще