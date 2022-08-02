Как оформить обучение сотрудника за счет организации

Есть работодатели, которые обязаны обучать своих работников, занимающих медицинские (ст. 79 ФЗ № 323) и гражданские (ст. 48 и 62 ФЗ № 72) должности. Также обязательную профподготовку проходят нотариусы и их помощники (ст. 30 закона «О нотариате»), и аудиторы (ст. 11 ФЗ № 307). В остальных случаях работодатель лишь вправе направить сотрудников на обучение.

Какие условия выполнить

Под обучением понимается:

повышение квалификации;

семинары или вебинары;

профессиональная переподготовка;

получение любого уровня образования.

Чтобы расходы на обучение попали в налоговый учет, на обучение можно направить только:

работников с трудовыми договорами;

новых сотрудников, заключивших не более чем на 3 месяца ученический договор.

Средства, потраченные на обучение, из расходов придется переводить в состав внереализационных доходов (п. 3 ст. 264 НК), если будут такие нарушения: