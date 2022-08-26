Налог на прибыль 0% для учреждений культуры: условия

Что случилось
Приняли постановление Правительства от 13.08.2022 № 1412 с перечнем культурной деятельности, по которой установлен налог на прибыль 0%.
Вышел приказ ФНС от 18.07.2022 № ЕД-7-3/651@ с формой документа для льготы по налогу на прибыль.
Льгота: кому
Льгота: за что
Льгота: условия
Льгота: как доказать
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