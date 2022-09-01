Отчетность у ИП на общей системе налогообложения: что сдавать

Государство продолжает готовить нас к 1 января 2023 года. С этого дня все мы (физлица, ИП и юрлица) должны будем платить налоги и сборы единым платежом. Каждый из нас заведет свой счет в казначействе, все налоги будем платить туда, типа, это удобно. Хотя бухгалтеры говорят, что бумаг станет в 10 раз больше.