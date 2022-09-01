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Отчетность у ИП на общей системе налогообложения: что сдавать

Индивидуальный предприниматель, работающий на общей системе налогообложения (ОСНО), должен предоставлять отчетность в контролирующие ведомства по НДС и НДФЛ. Помимо этого если ИП выступает в качестве работодателя, то необходимо отчитываться по наемным сотрудникам.

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Общие положения

В зависимости от вида деятельности у предпринимателя может появиться необходимость сдавать дополнительные специальные отчеты.

Отчеты в контролирующие органы подаются в бумажном или электронном формате. Но при определенных условиях существует требование сдавать документы исключительно в электронном виде. Что подразумевает обязательное наличие квалифицированной электронной подписи.

Отчетность ИП на ОСНО без сотрудников

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Отчетность у ИП на общей системе налогообложения: что сдавать

Индивидуальный предприниматель, работающий на общей системе налогообложения (ОСНО), должен предоставлять отчетность в контролирующие ведомства по НДС и НДФЛ. Помимо этого если ИП выступает в качестве работодателя, то необходимо отчитываться по наемным сотрудникам.

Отчетность у ИП на общей системе налогообложения: что сдавать

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