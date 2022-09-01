Отчетность у ИП на общей системе налогообложения: что сдавать

Общие положения
В зависимости от вида деятельности у предпринимателя может появиться необходимость сдавать дополнительные специальные отчеты.
Отчеты в контролирующие органы подаются в бумажном или электронном формате. Но при определенных условиях существует требование сдавать документы исключительно в электронном виде. Что подразумевает обязательное наличие квалифицированной электронной подписи.
Отчетность ИП на ОСНО без сотрудников
Отчетность ИП на ОСНО с сотрудниками
Нюансы в предоставлении отчетности
Нулевая отчетность ИП на ОСНО
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