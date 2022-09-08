Как отменить решение суда из-за нарушений в онлайн-заседании

Как должно проходить судебное заседание
Обязанности суда. Когда арбитры принимают решение по делу, они должны оценить (ст. 168 АПК):
- права и обязанности лиц, которые участвуют в деле;
- доказательства и доводы сторон;
- какие обстоятельства установлены;
- какие обстоятельства не установлены;
- какие законы и нормативные акты надо применить.
А затем принять решение по делу.
Тайна совещательной комнаты. Судьи обязаны принять решение, соблюдая тайну судебного совещания (ст. 167 АПК).
В помещении, где идет совещание, и принимают судебный акт, могут находиться только лица, входящие в состав суда. И то — только те, кто рассматривает дело. Доступ иных лиц в помещение запрещен.
Под тайну совещательной комнаты подпадают любые сведения, разглашение которых поставит под сомнение объективность и самостоятельность суда, например, позиции отдельных судей. Тайная компания должна исключить постороннее воздействие на арбитров (определение КС от 12.03.2019 № 581-О).
Если тайна совещания судей нарушена, решение суда надо отменить (ст. 270, 288 АПК, определение КС от 30.11.2021 № 2437-О). Это делает вышестоящий суд.
Вышестоящий суд проверяет (определение КС от 19.12.2017 № 3017-О):
- есть ли в здании суда совещательная комната;
- удалялся ли судья в иное помещение.
Итоговое объявление. Председательствующий вправе объявить только резолютивную часть решения суда. Тогда он должен объяснить, когда изготовят решение в полном объеме, и как доведут его до участников дела. Председательствующий также обязан разъяснить порядок обжалования решения.
Онлайн заседание. Заседание суда можно провести в системе веб-конференции. При условии, что у суда есть техническая возможность (ст. 153.2 АПК, определение КС от 08.06.2021 № 1134-О).
Если произошел технический сбой, рассмотрение дела по существу надо перенести на иное время. Судья объявляет перерыв или откладывает судебное заседание (ст. 158 АПК, определение ВС от 08.07.2021 № 302-ЭС21-3164).
Что нарушила судебная инстанция
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