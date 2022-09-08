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Судебная практика по налоговым спорам

Как отменить решение суда из-за нарушений в онлайн-заседании

Если арбитры нарушили порядок рассмотрения дела, их решение подлежит безусловной отмене. Порядок надо соблюдать, даже если заседание суда идет онлайн. Компании удалось добиться пересмотра дела по формальным основаниям. Возьмите на вооружение.

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Как отменить решение суда из-за нарушений в онлайн-заседании

Как должно проходить судебное заседание

Обязанности суда. Когда арбитры принимают решение по делу, они должны оценить (ст. 168 АПК):

  • права и обязанности лиц, которые участвуют в деле;
  • доказательства и доводы сторон;
  • какие обстоятельства установлены;
  • какие обстоятельства не установлены;
  • какие законы и нормативные акты надо применить.

А затем принять решение по делу.

Тайна совещательной комнаты. Судьи обязаны принять решение, соблюдая тайну судебного совещания (ст. 167 АПК).

В помещении, где идет совещание, и принимают судебный акт, могут находиться только лица, входящие в состав суда. И то — только те, кто рассматривает дело. Доступ иных лиц в помещение запрещен.

Под тайну совещательной комнаты подпадают любые сведения, разглашение которых поставит под сомнение объективность и самостоятельность суда, например, позиции отдельных судей. Тайная компания должна исключить постороннее воздействие на арбитров (определение КС от 12.03.2019 № 581-О).

Если тайна совещания судей нарушена, решение суда надо отменить (ст. 270, 288 АПК, определение КС от 30.11.2021 № 2437-О). Это делает вышестоящий суд.

Вышестоящий суд проверяет (определение КС от 19.12.2017 № 3017-О):

  • есть ли в здании суда совещательная комната;
  • удалялся ли судья в иное помещение.

Итоговое объявление. Председательствующий вправе объявить только резолютивную часть решения суда. Тогда он должен объяснить, когда изготовят решение в полном объеме, и как доведут его до участников дела. Председательствующий также обязан разъяснить порядок обжалования решения.

Онлайн заседание. Заседание суда можно провести в системе веб-конференции. При условии, что у суда есть техническая возможность (ст. 153.2 АПК, определение КС от 08.06.2021 № 1134-О).

Если произошел технический сбой, рассмотрение дела по существу надо перенести на иное время. Судья объявляет перерыв или откладывает судебное заседание (ст. 158 АПК, определение ВС от 08.07.2021 № 302-ЭС21-3164).

Что нарушила судебная инстанция

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