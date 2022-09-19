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Когда электронную копию решения суда не признают документом

Чтобы вернуть назад госпошлину, которую уплатили за рассмотрение дела в суде, нужно его решение. При этом оно должно быть правильно подано. Иначе откажут по формальным основаниям. Об этом – далее.

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Когда электронную копию решения суда не признают документом

Суд решил вернуть предпринимателю пошлину. Она была уплачена по платежному поручению.

Что предприниматель сделал неправильно

Предприниматель обратился в налоговую инспекцию через личный кабинет налогоплательщика. Оформил заявление. К нему приложил платежное поручение и определение суда в электронном виде.

Однако налоговики не приняли эти документы. ЭЦП у определения суда проставлено не было. Инспекторы потребовали оригиналы.Тогда предприниматель обратился в суд.

Какие доводы предприниматель привел в свою защиту

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Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Исполнительное производство

Когда электронную копию решения суда не признают документом

Чтобы вернуть назад госпошлину, которую уплатили за рассмотрение дела в суде, нужно его решение. При этом оно должно быть правильно подано. Иначе откажут по формальным основаниям. Об этом – далее.

Когда электронную копию решения суда не признают документом

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