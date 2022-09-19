Когда электронную копию решения суда не признают документом

Суд решил вернуть предпринимателю пошлину. Она была уплачена по платежному поручению.
Что предприниматель сделал неправильно
Предприниматель обратился в налоговую инспекцию через личный кабинет налогоплательщика. Оформил заявление. К нему приложил платежное поручение и определение суда в электронном виде.
Однако налоговики не приняли эти документы. ЭЦП у определения суда проставлено не было. Инспекторы потребовали оригиналы.Тогда предприниматель обратился в суд.
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