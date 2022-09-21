Кто должен подать декларацию по прибыли, если компанию реорганизовали

Переход обязанностей
Обязанность по уплате налогов реорганизованной компании переходит на его правопреемника (ст. 50 НК). В том числе — сдать налоговые декларации (п. 2 ст. 50 НК). Когда сливаются несколько юрлиц, то их правопреемником в части исполнения обязанности по уплате налогов признается возникшее в результате новое юрлицо (п. 4 ст. 50 НК).
Общие правила
Выделение
Преобразование
Слияние
Разделение
Комментарий специалиста
Срок подачи декларации
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