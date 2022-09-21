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Реорганизация компании

Кто должен подать декларацию по прибыли, если компанию реорганизовали

Кто должен подать декларацию по налогу на прибыль, если две компании слились в одну? Чиновники отделались общими фразами (письмо Минфина от 01.09.2022 № 03-03-06/1/85258). Подробности – далее.

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Кто должен подать декларацию по прибыли, если компанию реорганизовали

Переход обязанностей

Обязанность по уплате налогов реорганизованной компании переходит на его правопреемника (ст. 50 НК). В том числе — сдать налоговые декларации (п. 2 ст. 50 НК). Когда сливаются несколько юрлиц, то их правопреемником в части исполнения обязанности по уплате налогов признается возникшее в результате новое юрлицо (п. 4 ст. 50 НК).

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Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Реорганизация компании

Кто должен подать декларацию по прибыли, если компанию реорганизовали

Кто должен подать декларацию по налогу на прибыль, если две компании слились в одну? Чиновники отделались общими фразами (письмо Минфина от 01.09.2022 № 03-03-06/1/85258). Подробности – далее.

Кто должен подать декларацию по прибыли, если компанию реорганизовали
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